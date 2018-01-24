«УКРАЇНСЬКА МОВА — УНІВЕРСАЛЬНА ЗБРОЯ проти усіх ворогів України. Тому за будь-якої незрозумілої ситуації — українізуйся: купуй українські книжки, поширюй український контент, популяризуй українську музику, поезію… Зараз це актуально, як ніколи. Зберігайте спокій і розмовляйте українською», — закликає «Українське слово».

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ДЕРЖАВНА «ХАЛЯВА». Шістдесят відсотків домогосподарств в Україні отримують нині субсидії. Через продовження зростання тарифів на газ та електроенергію ця кількість може сягнути 90% (за прогнозами Міністерства енергетики та вугільної промисловості). Експерти попереджають: це матиме негативні наслідки для країни. Цілі верстви населення привчаються до державної «халяви», з якої потім ніхто не захоче вилазити. Вже нині українці масово відмовляються від офіційного працевлаштування, бо не хочуть платити за житлово-комунальні послуги.

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НАШІ ГРОШІ. Сума виплат Пенсійного фонду торік становила 292 мільярди гривень, повідомили у прес-службі фонду. Із 30 мільярдів гривень конфіскованих «грошей» Януковича освоєно лише шосту частину, розповів заступник генпрокурора Євген Єнін. У січні-листопаді 2017-го Україна продала в ЄС агропродукції на 5,2 мільярда доларів, прозвітувала заступниця міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофимцева.

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ДОБРИЙ ПАСТИР НЕ ЗАСУ-ДЖУЄ ЛЮДИНУ. Ось як відгукнувся предстоятель Української греко-католицької церкви блаженнійший Святослав на те, що в Запоріжжі священик УПЦ (МП) відмовився хоронити дитину, бо вона не в «тій церкві» хрещена: «Я цілком не розумію тих аргументів, якими, буцімто спираючись на якісь богословські засади, намагаються виправдати таку поведінку. Ми вважаємо, що не тільки можна, а й потрібно молитися за членів інших церков України. Думаємо, що не тільки можна, а й потрібно шукати все те, що допомогло б людині наблизитися до Бога, особливо в суспільстві, яке потребує духовної настанови і в якому є так багато болю. Мета священика — полегшити ці страждання. Добрий пастир не засу-джує людину, але шукає «загублену овечку»…»

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ОТАКІ «МИРОТВОРЦІ». У церквах УПЦ Московського патріархату, зокрема у Святогірській лаврі на Донбасі, від самого початку конфлікту України з Росією розташовувалися терористи і боєприпаси. Про це в інтерв’ю каналу АTR розповів Герой України, генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук. «У перші дні війни я попросив дозволу взяти групи радіоперехоплення. Ми зробили кілька радіоперехоплень у Краматорську, Слов’янську, де в одній із наших найцінніших святинь — Святогірській лаврі — був чеченський загін спецназу, кадирівці», — розповідав Гордійчук. Генерал-майор ЗСУ зазначив, що підтвердження були знайдені з різних ракурсів. За його словами, він приніс докази начальству, заявивши, що в печерах перебувають більше сотні терористів, зброя та боєприпаси. «Потім все це почало підтверджуватися, коли перевіряли церкви Московського патріархату. Там зброя, боєприпаси, спорядження. Вони ніби і священики, і бойовики, путінська армія», — заявив генерал-майор.

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МАРЧУК ЖАЛКУЄ ЗА АМЕРИКОЮ. «У нас абсолютно правди немає, законів немає, порядку немає. А як ні законів, ні порядку, то і держави немає. Сьогодні Україна — найгірша країна в Європі для життя», — заявив в ефірі громадського радіо наш земляк, відомий художник Іван Марчук. І додав: «Я дуже каюся вже кілька років, що приїхав з Америки. Я жив нормально, не знав, що таке негативні емоції. Просто важко самому жити у чужій країні. Якби у мене була жінка, мене б тут не було. Україна як держава, не-існуюча можна сказати, не відбулася, вона нічого не робить, щоб світ її знав», — сказав художник.

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ГОЛОВНЕ НИНІ — ВИСТОЯТИ. Коментуючи Марчукові одкровення, «Високий Замок» зазначає: «З одного боку, формально він має рацію. Порядку справді мало, закони часто не виконуються, правда не завжди торжествує. Справедливих претензій до влади, до чиновників, зрештою одне до одного є багато… Але й Америка, за якою так тужить художник Іван Марчук, і Польща, до якої вже виїхало чимало українців, не одразу будувалися. Вони також проходили свій нелегкий шлях… За весь період боротьби за незалежність України протягом століть зараз маємо найбільш повноцінну державу, визнану у світі. Але боротьба триває. Не всі готові з цим фактом змиритися. Тому досі найголовніше завдання — вистояти і зберегти незалежність. На жаль, усі попередні спроби були невдалі. А песимізм і занепадництво — не найкращі наші порадники. Особливо, коли такі настрої у людей успішних та авторитетних. Зокрема таких, як художник Іван Марчук. У таких людей суспільство має черпати натхненнч і оптимізм. Вони мали б стати своєрідними дороговказами, давати суспільству, особливо молоді, позитивні сигнали».

За інформаціями видань «Українське слово», «Високий Замок», «Сільські вісті», «Україна молода», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел