«НЕМАЄ ДВОХ СВЯТКУВАНЬ РІЗДВА, а є дві дати святкування. Моє бажання — святкувати разом і Різдво, і Пасху, і, можливо, жити одним духовним ритмом літургічного року, незалежно від того, до якої обрядової традиції ми належимо… (Але) поки що ми не бачимо можливості зміни календаря. Ми святкуватимемо Різдво 7 січня разом із нашими православними братами, яке є 25 грудня за юліанським календарем. Ми вітали рішення ВРУ, бо воно надало можливість святкувати Різдво багатьом християнам України, які дотримуються григоріанського календаря… Дата, коли ми разом святкуватимемо Різдво, залежить не від ієрархії, а, насамперед, від людей. Якщо ми відчуємо, що питання зміни календаря не розділятиме між собою людей, а, навпаки, об’єднуватиме, то, очевидно, завдяки цьому руху знизу ми зможемо дійти до видимого спільного святкування Різдва. Молімося, працюймо!» То думка глави УГКЦ блаженнійшого Святослава.

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«НА МЕЖІ ЯДЕРНОЇ ВІЙНИ». Папа Римський Франциск визнав, що серйозно побоюється можливості початку ядерної війни. «Так, я справді боюся. Ми перебуваємо на межі. Досить інциденту, щоб викликати війну. І після такого кроку ситуація ризикує обвалитися. Тому необхідно знищити озброєння, докладати зусилля для роззброєння», — заявив понтифік, спілкуючись із журналістами на борту літака під час перельоту з Риму в Сантьяго. Представникам мас-медіа роздали фотографію, зроблену в японському місті Нагасакі після американського ядерного бомбардування в серпні 1945-го. На зворотному її боці Папа написав: «Плід війни».

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КІНОПРОРИВ. Торік вийшов перший український повнометражний фільм у жанрі фентезі «Сторожова застава» (екранізація однойменного роману письменника В. Рутківського). Права на його показ купили вже 27 країн, зокрема Китай, Південна Корея, Індія, Японія, Пакистан, Шрі-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдіви, Казахстан, Молдова, Росія, Білорусь, Киргизстан, Франція та франкомовні території, Італія, Іспанія і Канада.

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ВУНДЕРКІНД ІЗ РІВНОГО. У цьому місті живе чотирирічний хлопчик Михайлик Парфенюк, який просто фанатіє від автомобілів. Він розрізняє їх не лише за марками, а й розпізнає моделі. Знає їх кілька сотень! Коли в Рівне приїхав представник Національного реєстру рекордів України, Михайлик за 12 хвилин 53 секунди назвав 253 марки автомобілів. Досягнення внесли до Національного реєстру рекордів. Хлопчик змалечку вирізнявся кмітливістю. У два роки вже вмів читати, а з трьох почав студіювати автівки.

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КУРС — НА «ФАТЕРЛЯНД». Останнім часом працівникам архівів у західних регіонах додалося роботи — тамтешні жителі заповзялися шукати «польське коріння», аби отримати так звану карту поляка — право на допомогу від Польщі, що надається з 2008 року. Втім, живуть на території України й етнічні німці, які, з огляду на стократ кращі умови проживання у «фатерлянді», активно переїздять до ФРН. За даними директора табору прийому пізніх переселенців із країн екс-СРСР Гайнріха Герншемаєра, українці — треті за чисельністю після вихідців із Росії та Казахстану репатріанти.

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БАГАТІ РОЗКОШУЮТЬ. Торік в Україні продали майже 80 тисяч нових автомобілів, а сума покупок становила два мільярди доларів. Найбільша частка продажів була в Києві, де за 12 місяців купили 30 тисяч авто на суму 900 мільйонів доларів. На другому місці — Харків, де минулого року купили понад шість тисяч авто на майже 200 мільйонів доларів. Замикає трійку Дніпро, де продали 5,7 тисячі автомобілів на 170 мільйонів доларів. Середня вартість автомобіля у 2017 році перевищила 33 тисячі доларів.

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«МАРКЕТИНГОВИЙ ХІД». Священик УПЦ(МП) о. Сергій Дмитрієв, який після початку російської агресії перейшов у Київський патріархат, розповів, що Українська православна церква є філією РПЦ і використовує інші найменування як «маркетинговий хід». Про це він розповів в ефірі телеканалу АTR. У 90-х роках був великий ривок до повернення до України, всього українського. Тоді все писалось українською мовою. «В єпархіальному управлінні в Сумах, а потім у Херсонському єпархіальному управлінні, де я працював у секретаріаті, було кілька бланків, — згадував священик. — Коли ми їхали в Москву, нам давали бланк РПЦ чи УПЦ(МП). Коли ми йшли до мера міста просити земельну ділянку, в нас був бланк «Українська православна церква» українською мовою». Він наголосив, що для кожної структури у церкві був окремий набір бланків.

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ЖОДНОГО РІВНОПРАВ’Я! З адміністрації президента РФ «Народній раді ЛНР» повернули на доопрацювання проект «Закону ЛНР «Про свободу совісті та релігійних організацій», про що повідомив у Фейсбуці координатор «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук. У Кремлі порадили внести поправки до закону, які зафіксують привілейоване становище УПЦ(МП) на території «молодої республіки». У 2016—2017-му, незважаючи на опір низки «депутатів», за наполяганням тодішнього ватажка «ЛНР» І. Плотницького, в проекті зазначеного закону встановлювалося «релігійне рівноправ’я».

За інформаціями видань «Українське слово», RISU, «Сільські вісті», «Високий Замок», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел