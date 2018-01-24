Для тернополян — звання та нагороди

Військові-контрактники отримуватимуть майже 7 тис. грн. Про це заявив Тернопiльський обласний вiйськовий комicaр, полковник Володимир Катинський під час брифінгу з приводу комплектування військових частин за рахунок контрактників та роз’яснення щодо сьомої хвилі часткової мобілізації.