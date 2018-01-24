Для тернополян — звання та нагороди

З нагоди Дня Cоборності України дев’ятеро мешканців Тернопільщини отримали державні нагороди згідно з указом Президента.
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю орденами «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили члена Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Василя Дунця, члена проводу Тернопільської обласної організації Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка офіцерів України» В’ячеслава Кравчука й голову Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих України Дем’яна Чернеця.
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала учасниця національно-визвольного руху Марія Демків. Співакові й композитору Павлові Доскочу присвоїли звання «Заслужений артист України», доктору медичних наук, професорці ТДМУ ім. І. Горбачевського Наталії Банадизі — «Заслужений діяч науки і техніки», концертмейстерці кафедри ТНПУ ім. В. Гнатюка Наталії Овод — «Заслужений працівник культури», директорові товариства «Галичина Ласунка» Мирославові Білику — «Заслужений працівник промисловості», а директорові сільськогосподарського підприємства «Ягільниця-В» Василеві Вислоцькому — «Заслужений працівник сільського господарства».
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