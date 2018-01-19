І маланкували, і засівали

Минулої неділі вперше у Борщеві на центральній площі міста пройшло фольклорно-обрядове різдвяне дійство «Хай буде благословенне Різдво Христове!»

Представили самобутнє мистецтво водіння Маланки аматорські колективи із Королівки, Глибочка і Кривчого. Що не Маланка – то своя, неповторна традиція, її в кожному селі з року в рік святкують за певними правилами.

Дзвінко колядували й віншували зі сцени колядники з Гермаківки, Сков’ятина та Худіївців. Аматори з Шупарки приїхали показати свій Вертеп, який зачарував гостей дійства. Багато пісень народно-обрядового характеру мають у своєму репертуарі і такі імениті колективи, як аматорський народний хор Борщівської районної лікарні та народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Збручани».

Наймолодші учасники свята — вихованці Борщівської школи мистецтв, вкотре продемонстрували свою виконавську майстерність у піснях, танцях і декламуванні віршів.

— Ми хотіли показати людям всі наші традиції, пов’язані зі святкуванням Різдва: Святого вечора, свята Василія, водіння Маланки, Щедрого вечора і Водохреща, — розповідає начальниця відділу культури і туризму Борщівської РДА Уляна Пасічник. — І можу стверджувати, що дійство справді стало неповторним і колоритним, адже всі жителі міста підспівували колядникам, танцювали з Маланкою і водили козу. Нам вдалося донести той неповторний дух Різдва до кожного серця.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото Ростислава КРАСОВСЬКОГО