Хризантеми цвітуть восени

НА ШУМЩИНІ В ГАРНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ РОДИНІ, В ЛЮБОВІ Й ЗЛАГОДІ НАРОДИЛОСЯ ДВІЙКО ДІТОЧОК. З МОЛОКОМ МАТЕРІ ВОНИ УВІБРАЛИ ВАГУ ДОБРОГО СЛОВА, МИЛОСЕРДЯ, ГОТОВНІСТЬ ДОПОМАГАТИ БЛИЖНІМ. А ДУША, КОТРА ДАРУЄ ЛЮДЯМ ДОБРО, НІКОЛИ НЕ ЗБІДНІЄ. БО СТАЄ ТІЛЬКИ БАГАТШОЮ ТИМ, ЩО ВІДДАЄ.

Діти зростали на радість батькам. Були слухняними, сумлінно вчилися. Катруся перейняла від мами любов до квітів, доглядала за ними, щось шепотіла їм, наспівувала, чим дуже дивувала братика. Особливо подобалися дівчинці хризантеми, бо ж розквітали в холодну пору.

У доброму серці дівчини відлунювала співчуттям чужа біда: у її майже однолітка, котрий мешкав неподалік, від народження були проблеми зі здоров’ям. Вона, непосидюща, як синичка навесні, з болем уявляла стан хлопчика з викривленим хребтом. Думала, чому так трапилося. Згодом дізналася, що щербата доля Віталія, мовби зла мачуха, погасила його земне сонечко — забрала в засвіти матусю. В сім років Віталик залишився сиротою. Згорьованого втратою дружини батька згодом пригріла інша жінка, а сиріткою заопікувалися бабуся з дідусем. Любили вони внука, але ж материнської любові ніхто не може замінити.

Бідкалися, шукали медиків, котрі вилікували б хлопчика, проте в Україні його хворобі зарадити не могли, а закордонне лікування вимагало захмарних коштів. Тож життєві обставини винесли хлопчині нелегкий вирок.

Катруся постійно спілкувалася з Віталієм телефоном, за допомогою комп’ютера, підтримувала, підбадьорювала, а при зустрічах старалася розвіяти туман його песимізму. Катрусина підтримка додавала Віталію сил, заохочувала розвивати вокальні здібності. А голос у Віталія справді дуже гарний. Він любить співати українські пісні, які в його виконанні нікого не залишають байдужим.

Якось Катруся з Віталієм розговорилися про любов до квітів:

— Мені, Катрусю, інколи хочеться вклонитися квітам за їхню мужність, за волю до життя і цвітіння в пору осінніх холодів.

— Бачиш, Вітальку: мала рослинка, а як бореться з негодою! Бореться і перемагає. І я не раз дивуюся, як хризантеми цвітуть навіть під першим снігом. Як не любити їх за такий героїчний характер?

— І в квітів буває така доля, як у людей…

— Але людина повинна бути сильнішою в боротьбі за життя і перемагати.

…Після закінчення школи Віталій, за порадою Катрусі, вступив до вишу, обравши фах, пов’язаний із музикою. «Хто йому допоможе там, у місті?» — думала дівчина. І, щоби бути ближче до товариша, вступила до навчального закладу в тому ж місті. Обрала благородну професію, аби допомагати людям боротися з недугами.

…За спітнілим вікном рюмсає осінь. Набридлива мжичка навіває сум. Вітер рвучко розчісує берізці її патлаті коси, з яких скапують холодні краплі. Але берізонька вірить, що після холодної зими тепле сонечко покличе до неї милу весну, її віти покриються шовком зеленого листу. Катруся переводить погляд із берізки на пишний кущ хризантем, що розрісся після пересаджування і прекрасно почувається у вітальні. Квіти кивають господині білими пухнастими голівоньками, наче дякують за турботу.

Невдовзі у Віталія день народження. І Катруся подарує йому букет хризантем — цих мужніх квітів, що символізують віру в прийдешню радість усупереч примхам долі.

Григорій ШЕГЕРА.

с. Старий Олексинець Кременецького району.

P. S. Не вказую прізвищ герої в цієї розповіді. Бо знайдуться люди, цікаві «помацати» їх наживо своїми некоректними запитаннями. А стосунки двох гідних поваги молодих людей — це їхня особиста справа. Сподіваюся, віра в щастя знайде відгомін у серцях багатьох читачів, стане взірцем прояву милосердя, доброти, любові до ближнього. Вірю, що читачі проймуться повагою до юної Катрусі за її доброту, якою вона щедро ділиться з людьми. Нехай Всевишній Творець помножить силу й мужність Віталія та Катрусі й освятить щастям їхні долі.