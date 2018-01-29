Хто має право на пенсію за віком у 2018 році

Згідно із внесеними змінами в Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи з першого січня 2018 р., право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу 25—35 років. Підвищення норми страхового стажу відбувається поетапно, кожного року на рік.

Щоб призначити пенсію за віком з першого січня 2018 р. по 31 грудня, страховий стаж має становити не менше 25 років.

Звертаємо увагу, що продовжує діяти шкала щодо підвищення пенсійного віку жінкам 1961 р. народження і старшим. Зокрема, у 2018 році зможуть вийти на пенсію жінки, які народилися з першого жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р. за наявності страхового стажу не менше 25 років.

У разі відсутності, починаючи з першого січня 2018 р., страхового стажу 25 років, але при стажі не менше 15 років право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 63 роки.

У разі відсутності, починаючи з першого січня 2018 р., необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу. Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

Наприклад. За призначенням пенсії за віком першого лютого 2018 р. звернувся чоловік першого лютого 1958 року народження. На дату досягнення особою 60-річного віку (першого лютого 2018 р.) страховий стаж становить 24 роки 6 місяців. Права на пенсію за віком на цей час він не має. Оскільки чоловік працює, через шість місяців матиме необхідний стаж 25 років і відповідно право на призначення пенсії. Для цього необхідно звернутися за призначенням пенсії першого серпня 2018 р. У цьому випадку пенсію буде призначено з дня звернення.

З першого січня 2018 р. по 31 грудня пенсія призначається із застосуванням середньої заробітної плати за 2016 і 2017 роки та величини оцінки одного року страхового стажу один відсоток. До моменту визначення середньої заробітної плати за 2016 і 2017 роки застосовується середня заробітна плата за 2014, 2015, 2016 роки — 3764,40 грн.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в жінок 30 років у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі, визначеному законом на перше січня 2018 р. — 1452 грн.

Для пенсіонерів, яким призначають пенсію після першого січня 2018 р. і які не мають 30 років страхового стажу (жінки) і 35 років страхового стажу (чоловіки), розмір пенсії встановлюється не нижче прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1373 грн.

Непрацюючим особам, які досягли віку 60 років і не набули права на пенсійну виплату в зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу, але за наявності не менше як 15 років страхового стажу, призначається тимчасова державна соціальна допомога.

Її призначення здійснюється органами соціального захисту населення згідно із затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1098 порядком призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію.

Галина СКРЕПЕЦЬКА,

начальник управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в області.

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