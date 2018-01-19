Колядки, вертеп і «Золоті сурми»

Саме єдність християнських мотивів і народних традицій зробила українське Різдво народним та веселим святом, що запам’ятовується надовго. Святий вечір проходить у сімейному колі та має врочистий характер. Усе, що кладуть на стіл, створює відчуття багатства, щастя, миру та спокою в домі. Уранці всією родиною йдемо до церкви, аби подякувати Богові за те, що послав на нашу землю Боже Немовля — Спасителя роду людського. А потім Різдво виходить на вулиці з веселими колядниками, вертепами, що мандрують від хати до хати, сповіщаючи радісну звістку.

Веселим і пам’ятним було цьогорічне Різдво, зокрема у Вербівці Лановецького району. Учні місцевої школи I—III ступенів під керівництвом художнього керівника сільського клубу та вчителя музики Леоніда Федоровича Кухарука провели розкішне святкове дійство. Жителі села мали змогу послухати колядки, подивитись вертеп, насолодитися музичним шоу духового оркестру «Золоті сурми». До слова, останній з’явився у Вербівці завдяки старанням та ентузіазмові Леоніда Кухарука і вже став улюбленцем жителів села.

Микола ХОМ’ЯК.

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