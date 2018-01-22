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22.01.2018 автор:  Віра Перун

Коляда від духового оркестру

Коляда духового оркестру Львівської духовної семінарії Св. Духа в архікатедральному соборі Тернополя (УГКЦ), січень 2017 р.

Аудіозапис авторки

Фото з вільних джерел

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Про автора

Віра Перун

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