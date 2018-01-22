Коляда від духового оркестру

Коляда духового оркестру Львівської духовної семінарії Св. Духа в архікатедральному соборі Тернополя (УГКЦ), січень 2017 р.
Аудіозапис авторки
Фото з вільних джерел
Коляда духового оркестру Львівської духовної семінарії Св. Духа в архікатедральному соборі Тернополя (УГКЦ), січень 2017 р.
Аудіозапис авторки
Фото з вільних джерел
SkyCap представили відео найчарівніших місць України. Все це в рамках проекту Ukraine in my heart.
Відомий американський телеканал Netlflix презентував трейлер до повнометражного документального фільму про революційні події в Україні, який з’явиться на екранах уже цієї осені.
Пухнастики знають толк у розвагах. Навіть наодинці вони довго не сумують 🙂