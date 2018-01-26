Квартирант наробив лиха

Згвалтування та розбій інкримінують правоохоронці Тернополя тридцятитрирічному жителю села Паївки Гусятинського району. Затримали підозрюваного у злочині того ж дня. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами начальника головного управління Національної поліції Тернопільської області Олександра Богомола, нещастя трапилося 21 січня. Потерпіла — уродженка обласного центру, 1962 року народження. Жінка впродовж п’яти років перебувала на заробітках за кордоном. Квартиру залишила на сина, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та зловживав спиртним.

У ході слідства з’ясувалося, що чоловік ключі від власного житла дав товаришеві, аби той пожив у нього, допоки не помириться з дружиною. Мамі про квартиранта не розповів, а жінка, бажаючи зробити сюрприз синові, повернулася із заробітків без попередження. Коли приїхала, у квартирі нікого не було.

Близько п’ятої ранку, як пригадала потерпіла, вона почула, що хтось намагався ввійти до оселі. Коли відчинила двері, побачила незнайомого п’яного чоловіка, який просив його впустити, аби він міг узяти зарядний пристрій до телефона. Жінка відмовила та зачинила двері.

Через деякий час невідомий повернувся і сказав, що привів її сина, але в стані алкогольного сп’яніння. Тернополянка відімкнула, і підозрюваний напав на неї. Кілька разів він ударив жінку в обличчя руками, а потім стиснув горло та згвалтував її.

Після цього знайшов сімсот євро і втік. Жінка за допомогою звернулася до медиків та поліції. Окрім цього, вона чітко змогла описати нападника.

Уже за дванадцять годин підозрюваного, затримали. Чоловік перебував у районі залізничного вокзалу. Іноземну валюту встиг обміняти на гривні і частину з них витратити.

Встановивши особу підозрюваного стало відомо, що він у травні 2017 року звільнився з місць позбавлення волі, де майже сім років відбував покарання за розбійний напад.

Зловмисникові оголосили підозру відповідно до статті 152 ККУ — згвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, та статтю 187 частина 2 — розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм.

З місця злочину експерти вилучили речові докази і спрямували їх на експертизу. Триває слідство.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел