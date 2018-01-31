Мнясо — не мандрибони

І що — свєта-свєта та й по свєтах, нє? Я вже встиг виїсти всю кутю, а пампухів ледве хватило на остатний Святий вечір. Бо кілько то си теперка годен позволити з тими грошима. Олія дорога, молока доброго, а не водою розбавленого, купити тяжко. На моїм куті оно жадної корови вже нема. Отакі-то гастрореформи теперка сі творат. Масла, сирів по магазинах купа, а корову вдень зо свічкою не всюди знайдеш. Мовчу вже про ферми.

Гортав я свій рецептурник і натрапив на перепис печених пиріжків із мнясом. Закім ще не піст, то можете спробувати поласувати. Головне — мати трошка того м’яса, бо з нинішніми цінами його си позволити хіба президент може. Ну, і міністр якийсь, закім за заграничними делікатесами не розівчивсі таке їсти. То ж таке діло: нашим слугам тілько мандрибони подавай, нормальне їдло вже не в моді.

Для тіста наладьте си 500 грам муки, 150 грам масла, дві столових лижки сухих дріжджів, дві яйци, три жовтки, 125 грам сметани, пів чайної лижки соли і цілу — цукру. У мисці змішуємо муку, сіль, цукор і дріжджі. Додаємо масло й «рубаємо» його і муку великим ножом, тоди вибиваємо яйці і виливаємо жовтки й сметану. Замішуємо тісто. Якби часом було закруте, то додайте ще капку сметани і перемніт. Розкачуємо тісто завтовшки зо три міліметри і витискаємо горнятком кружечки.

Теперка про начинку. Для неї нам тре 250 грам свинини і стілько ж яловичини, їдна цибулинка, зубчик часнику, чайна лижка соли і пів — чорного перцю. Мнясо мелю на м’ясорубці, заклавши дрібне ситко. Цибулю кришу, часник душу і то всьо підсмажую окремо на пательні, а потім додаю до мняса. Ще всипаю перец і сіль. Я з літа запасаюся зелениною — маю заморожений кріп із петрушкою, то додаю зо дві столових лижки зеленини до фаршу. Якби часом він був засухий, то додайте до него лижку-дві росолу чи перевареної води.

На середину кажного кружечка я ставлю по чайній ложці начинки, зліплюю, як вареник. Краї люблю трошка позакручувати, жеби пиріжок мав зверха вигляд косички. Бляшку змащую олією (можна і мукою посипати), викладаю пиріжки (але негусто), і лишаю на півгодини в теплім місцю, жеби трошка підросли. Як будут готові, розігріваю духовку до 200 градусів, змащую пиріжки жовтком, аби рум’яненькі були потім, і печу 20—30 хвилин. Готові перекладаю на деревляний піднос. Як остигнут, можете наминати їх із росолом чи чаєм або ж самі, якщо вже сьте гет нетерплячі й голодні. Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича