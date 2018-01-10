На фестини до Скали-Подільської

ОРГАНІЗАТОРИ СВЯТА «ХАЙ РІЗДВО ХРИСТОВЕ ОБ’ЄДНАЄ ВСІХ» СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ЇХНЄ ДІЙСТВО СТАЛО НЕ МЕНШ МАСШТАБНИМ, НІЖ МАЛАНКА У ГОРОШОВІЙ.

У селищі давно не проводили таких великих святкувань. Тут живуть творчі й невтомні люди, активні ініціатори різних заходів, які урізноманітнюють життя громади.

Найперше всіх єднає до співпраці місцевий священик о. Василь Германюк. Парафія УГКЦ Скали-Подільської стала другим домом для дітей і молоді. Душпастир часто проводить реколекції на цікаві теми, молитовні читання на природі, організовує поїздки до святих місць.

На католицький Святвечір дійство розпочалось із відправи меси Різдвяної ночі та благословення священиків на новий 2018 рік. На подвір’ї школи організували благодійний ярмарок Школи відповідального служіння, виручені кошти з якого спрямують на розвиток соціальних ініціатив громади. Під співи колядок, віншувань жителів містечка та гостей із Мельниці-Подільської, у центрі селища урочисто запалили новорічну ялинку. Діти радісно співали з дорослими і водили хороводи довкола новорічної красуні.

Організували передноворічну подію духовного єднання працівники селищної ради, місцевого будинку культури та служителі парафії УГКЦ у рамках проекту співпраці із Львівською освітньою фундацією «Активні імпрези взамін небезпекам соціальних мереж Інтернету». Активними учасниками були самі жителі селища.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото із сайту парафії УГКЦ Скали-Подільської