Негайно відключіть опалення в квартирі, бо не маємо чим платити!

Лист…

Ми, мешканці м. Чорткова, п’яти квартир на вул. Бандери, 9, які залишилися на централізованому опаленні, просимо вашої допомоги.

У нашому багатоквартирному будинку всі, крім нас, встановили індивідуальне опалення. Вже кілька років нас щороку просто тероризують, тиснуть, лякають тим, що однаково ми мусимо перейти на індивідуальне опалення, наводячи безліч аргументів. Ми все розуміємо, але зрозумійте й нас! У нас немає грошей, щоби встановити індивідуальне опалення. Постійна стресова ситуація погіршує наше самопочуття, загострює хронічні хвороби, отруює останні роки нашого життя. Ми виживаємо, а не живемо, а багаторічний тепловий шантаж змушує нас жити в постійному страху й напрузі! Торік міська влада запропонувала нам допомогти грошима на котел. Але надання котла не вирішить питання тому, що й частини суми ми не маємо і не можемо зібрати. Ми і так економимо на всьому, адже, крім оплати комунальних послуг, харчування, нам усім постійно потрібні дорогі ліки. Ми економимо на багатьох важливих речах: харчуванні, ліках, одязі, взутті. Тож відкласти решту суми не в змозі.

Цього року ми знову залишилися на централізованому опаленні. Яким же був шок, коли нам прислали платіжки за тепло після нарахування субсидій! За 5 днів жовтня на трикімнатну квартиру (56,7 кв. м) нарахували 928 грн, а за листопад — 3054 грн при тому, що на вулиці була плюсова температура! Чомусь це виявилося більше, ніж за листопад 2016 року на 800 грн, більше за нарахування у грудні 2016-го, січні, лютому й березні 2017 року! За грудень, з урахуванням субсидії, моя сім’я має заплатити 4054 грн!!! Працівники тепломережі визнають, що якщо буде мороз, то рахунок може бути й 10 тисяч, і 12. Що це? Геноцид! Ми не зможемо оплатити рахунки, й через суд прийдуть відбирати наше жебрацьке майно й хату та викинуть нас на вулицю?!!

Це відбувається через те, що на горищі нашого будинку велика кількість труб централізованого опалення, які не ізольовані. В напівпідвальній двокімнатній квартирі №46 немає батарей, вони не оплачують за опалення, але неізольовані труби під підлогою дозволяють їм не використовувати інших джерел тепла. Крім цього, відбуваються великі нераціональні перевитрати теплової енергії, енергоресурсів на шляху від ями, в якій встановлено лічильник до будинку (50 метрів), оскільки там також відсутня теплоізоляція та неізольовані стояки в квартирах, які відключили від централізованого теплопостачання.

Тому ми вирішили просити негайно відключити опалення в нашій квартирі, бо ми не маємо чим платити! Нехай ми краще замерзнемо в своїй хаті, а не на вулиці!!! Повідомляю також, що рахунок за грудень я оплачувати не буду, бо таких грошей у нас просто немає!!!

А. ШЛЯКОВА.

м. Чортків.

…коментар

Лист великий та емоційний. Авторка розповідає, що в її родині фінансова скрута. Їй 82 роки, дитина війни, вдова ветерана військової служби, учасника бойових дій. Має зятя, який уже шість років інвалід І групи після інсульту, паралізований, інсулінозалежний, потребує стороннього догляду, двічі на рік лежить у лікарні. Ними опікується донька жінки. Престарілі й хворі люди, яким поза 80 років, живуть в інших чотирьох квартирах будинку.

Аби прояснити ситуацію, звернулася до заступника міського голови з комунальних питань Олега Недокуса.

— Щоб раціонально використовувати теплову енергію, міська рада розробила проект з оптимізації системи теплопостачання в місті, — пояснює Олег Зіновійович. — Згідно з цим документом, щоб економія теплової енергії була справді суттєвою, у помешканнях багатоквартирних будинків Чорткова маємо встановити індивідуальне опалення — такі розрахунки зробила спеціальна комісія. Торік у 123 квартирах його встановили, тобто 17 будинків із 26, які є в місті, відключили від централізованого опалення. Міська рада, щоб підтримати містян у цьому питанні, надала фінансову допомогу малозабезпеченим родинам на 176 тисяч гривень. Усі, хто написав заяву на допомогу, її отримали. Залежно від матеріального становища сім’ям надавали від п’яти до 13 тисяч гривень на встановлення котла й підключення до мережі.

За словами Олега Недокуса, пропонували відключити квартири від централізованого опалення і мешканцям цього будинку. Погодилися лише дві родини. Але, оскільки відключення можливе лише побудинкове, а не поквартирне, будинок залишився на централізованому опаленні.

— Минулого року родина Шлякової за рахунок субсидії могла оплачувати послуги й відмовилася встановлювати індивідуальне опалення. Цьогоріч це робити стало значно складніше. Тож жінка тепер потрапила в складне становище, — каже Олег Недокус.

Щодо лежаків на горищі будинку, то всі вони утеплені, пояснила начальник КП «Чортківдім» Галина Олійник, тож утрат тепла, про які пише жінка, через це немає.

Звернулася і до начальника Чортківського району «Тернопільтеплокомуненерго» Ігоря Пашковського із запитанням, чому родині, як пише авторка листа, нараховують кошти за опалення місць загального користування.

— Це неправда, — каже Ігор Пашковський. — Мешканцям цього будинку нараховують платню за житлово-комунальні послуги без урахування цих витрат.

У всіх цих складнощах нарахування, переходу на індивідуальне опалення повинна розбиратися якщо не спеціальна комісія, то принаймні компетентні в цій сфері люди. Нам важливо те, що всі спеціалісти, з якими спілкувалася, запевнили: робитимуть усе від них залежне, щоб вирішити непросте питання з опаленням цього будинку. В день, коли газета готувалася до друку, в Чорткові працювали над цією проблемою спеціалісти з області. Про те, як розв’язали проблему, повідомимо згодом.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел