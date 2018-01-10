Смійтесі не смійтесі, но моя сусідка казала, же її знайома взяла в банку гроші, жеби справити Новий рік. Видите — ні її зарплати, ні чоловікової пенсії не вистачає на таке свято для всьої великої родини. Нинька же всьо дороге страшно, а перед святами взагалі біда. Були во в нашім сільськім склепі мандарини за місяць до Миколая по двайціть гривнів, а за тиждень до празника виросла ціна мало не в три рази. То не дивно, же навіть за дурний горошок до «Олів’є» прийдетьсі викласти, як за три буханки хліба.

Раз попав ми в руки їден журнал, його часто рекламуют по телевізору, і тамка я знайшов цілий розділ, де були рецепти на новорічний стіл. Всякі там смаколики-лігуміни-марципани були. Люди, я вже старий хлоп, життя троха видів і їв всяке, но деякі складники читавім по складах, а на назви рукою махнув. Та я як принесу ту сторінку продавщиці в склеп, як покажу, то вона не то що мені такого не продасть, а ще й із роботи втіче. Ну, а оскільки то екзотика, то в поляроша почнетьсі алергія, і він буде дуже свербів. Так що я сі не дивую за той новорічний кредит, но не можу втямити, нащо так сі тратити.

Не біда придумати файну назву до страви. Основне, жеби страва смакувала. І не тре заставляти себе потім постити всі Різдвяні свята, бо файно відгуділи першого січня.

Я во маю кілька простеньких рецептів салатів, якби хто хтів. Можете си спробувати і не переживати за пенсію і зарплату.

Відваріт два великих червоних бураки. Заляйте теплою водою 80 грам чорносливу, най постоїт півгодини. Подрібніт шклянку волоських горіхів. Готовий бурак почистіт, натріт на грубій тертці, на ній же потріт почищене їдне велике ябко. Тоди зляйте воду з чорносливу, а його посічіт на дрібно ножичком. Теперка всьо то скиньте в їдну миску, вимішайте і заправте олією. Мені він смакує з барабольками. Ще їден простий салатик — із квашеної капусти й винограду (то як будете мали зайві гроші, жеби купити його на базарі). Наладьте 400 грам квашеної капусти. Їдну цибулину почистіт і поріжте на чверть кільця. Обберіт їдну файну китицю білого винограду, ягоди розріжте надвоє, а як будут костомашки, то вийміт. Їдне ябко почистіт і натріт на морквяній тертці. Всі складники вимішайте і вляйте до них оливкової олії. Я до ябка даю капку лимонної кислоти, жеби воно не темніло.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича