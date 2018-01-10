Новорічний шедевр із …лампочки

Проте музика — не єдине захоплення Ольги. За професією вона художник, тож не менше, ніж виступи на сцені, полюбляє живопис. Завдяки цьому виду мистецтва створює справжню красу — розписує дерев’яні брошки, кулони, сережки. На її виробах зачаровують майстерно вималювані пташки та звірята. Торік Ольга також спробувала зображати тварин на торбах із тканини.

Свою симпатію до птахів майстриня пояснює тим, що крилаті можуть багато що символізувати — душу, жінку, свободу чи спів. Загалом такі дерев’яні прикраси є енергетично сильними, природними, екологічними. До того ж кожна пташка має свою вдачу, тому Ольга завжди старається зобразити таку, що символізуватиме характер й стиль майбутньої власниці брошки чи кулона.

Ось уже другий рік моя співбесідниця із задоволенням розписує не тільки жіночі оздоби, а й прикраси для… новорічного деревця — розмальовує як дерев’яні іграшки-зрізи, так і прикраси зі скла. Майстриня десять років пропрацювала на фабриці ялинкових іграшок, тож мала нагоду спостерігати весь процес створення прикрас, вивчити деякі його етапи. Цей досвід став стимулом до того, аби спробувати виготовити оздоби для колючої красуні власноруч.

Щоправда, роздобути невелику партію скляних куль для розпису було вкрай важко, тож чоловік приніс Ользі з роботи пакет використаних лампочок. Відтак майстриня взялася до творчих експериментів. Зимові пейзажі із засніженими хатинками та ялинами вдалися на славу, й Ольга продовжила «полювати» за використаними лампочками. Але віднедавна отримати і цей матеріал доволі складно, тож у ялинкові прикраси все частіше перевтілюються нові, щойно придбані лампи. Жінка каже, що намагається підшукувати лампочки опуклої форми, аби малюнок можна було розмістити максимально зручно. А якось навіть придбала у Всесвітній павутині рідкісні лампочки, що раніше використовували у підводних човнах.

Перетворити пересічний прилад для освітлення у святковий аксесуар не так уже й просто. Процес починається з ідеї, розробки композиції, а вже потім стартує праця над втіленням задуму: малювання та лакування. Міркує майстриня і над оформленням та упакуванням новорічної іграшки. Зокрема, окрім малюнка, Ольга прикрашає свої рукотвори шнурочком із мішковини. Загалом чаклувати над однією лампочкою доводиться від чотирьох до дванадцяти годин. Але для втілення маленького новорічного дива, котре даруватиме людям радість, Ольга не шкодує ні зусиль, ні часу.

Фото з архіву Ольги ЧІРКОВОЇ