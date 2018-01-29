Новий томограф: з Японії до Тернополя

Швидкий, високоякісний та з найменшою дозою опромінення — такий комп’ютерний томограф встановили в Тернопільському міському лікувально-діагностичному центрі, що на вулиці Руській, 47. Ще минулого року в Тернополі оголосили міжнародний тендер на закупівлю цього обладнання. За допомогою системи державних закупівель ProZorro обрали переможця — компанію Toshiba. Томограф вартістю 10 мільйонів гривень придбали за кошти міського бюджету.

Керівник Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру Петро Левицький зазначив, що цей 32-зрізовий комп’ютерний томограф дає змогу обстежити абсолютно всі органи, а також простежити навіть найменші зміни і патологічні утвори в організмі людини.

— У межах Тернополя — це єдиний томограф такого рівня потужності, — стверджує Петро Левицький. — Він дає можливість одночасного збору даних 32 зрізів. Опісля комп’ютер формує цілісну картинку й ми отримуємо 3D-зображення на екрані. Скринінг-діагностика не дозволяє упустити жодних патологій в організмі. А на сьогодні вчасна й ефективна діагностика сприяє ефективності подальшого лікування.

Пройти обстеження на новітньому комп’ютерному томографі можуть не тільки тернополяни, котрі закріплені за лікувально-діагностичним центром, а й інші жителі Тернополя та області. Аби пройти обстеження, необхідно отримати скерування профільних спеціалістів. Вартість такої послуги ще чітко не встановлена, але, за словами керівника центру, ціна коливатиметься від 400 до 1500 гривень. Усе залежить від вартості технічних засобів, необхідних для проведення томографії.

Однак, за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, певні категорії населення зможуть пройти обстеження безкоштовно або ж за зниженою ціною.

— Учасники бойових дій та інваліди І групи звільняються від оплати цієї послуги, — зазначив Сергій Надал. — Інші категорії, а це інваліди І та ІІ груп, інваліди війни ІІ і ІІІ груп, учасники війни та АТО, ліквідатори чорнобильської аварії зможуть пройти обстеження за собівартістю.

Спеціаліст з комп’ютерної томографії фірми Toshiba Ольга Катреча розповіла, що всі комп’ютерні томографи компанії випускаються тільки в Японії.

— Наша компанія керується принципом ALARA, — каже Ольга Катреча. — Він дає змогу використовувати мінімальну дозу опромінення пацієнта, яка тільки можлива в цій галузі і яка потрібна для отримання найкращої якості знімка. Ми можемо впевнено заявити, що доза опромінення буде найнижчою. Окрім того, в жодного виробника у світі немає настільки маленького елемента детектора — 0,5 міліметра. Це дозволяє отримати зображення з дуже високою роздільною здатністю.

Аби повністю опанувати високотехнологічне обладнання, окремі працівники лікувально-діагностичного центру пройшли відповідне навчання. А представники компанії Toshiba упродовж тижня працюватимуть з лікарями, щоб ознайомити їх зі всіма його можливостями.

На представленні комп’ютерного томографа присутнім продемонстрували, як саме він працює. Нагоду спробувати на собі його переваги та недоліки отримав тернополянин Ігор Задорожний. Відтак він зазначив, що томограф є дуже зручним, і висловив надію, що обстеження на ньому буде й не менш доступним для людей.

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