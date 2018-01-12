«Ой радуйся, земле»

Торговий центр переповнений людьми, повсюди святкова метушня, галаслива малеча бігає коридорами в пошуках нових розваг, а дорослі не втрачають можливості прикупити собі чи рідним подарунок. Тим часом молодь фотографується біля яскраво вбраної ялинки, що стоїть в самому центрі подій. Як раптом з різних куточків тернопільського торгово-розважального центру «Подоляни» долинає «Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся». І враз погляди спантеличених людей спрямовуються в центр залу, куди сходяться колядники у вишиванках. Довкола збираються сотні людей, і, здається, у цей момент українську коляду чути на весь світ.

Таке різдвяне дійство тернополяни могли спостерігати восьмого січня в рамках флешмобу «Україна чекає на тебе». Виконання колядки організатори присвятили українцям, які живуть далеко від дому. А все для того, щоб вони пам’ятали: їх тут люблять і завжди чекають.

Цей флешмоб увійде в «Книгу рекордів Тернополя» як наймасовіше виконання коляди в нашому місті.

Фото авторки