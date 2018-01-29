Особлива книжка про особливих дітей

У Миколаєві вийшла збірка оповідань українською і російською мовами для дітей молодшого шкільного віку Тетяни Купрієвич «Друг». Проілюстрували її учні двох миколаївських шкіл і Тернопільської спеціалізованої школи №7 із поглибленим вивченням іноземних мов.

Кілька оповідань збірки присвячені дітям із обмеженими можливостями з метою спонукати здорових дітей дружити зі своїми неповносправними ровесниками, підтримувати їх і таким чином примножувати у світі добро. Про проблеми і світобачення діток, обділених можливістю повноцінно пересуватися, авторка книжки знає не з чуток, адже виховує сина з ДЦП.

Психолог, учителька української мови і літератури Миколаївської гімназії №3 Оксана Склярук розповіла, що свого часу запропонувала Тетяні Купрієвич проілюструвати книжку дитячими малюнками й об’єднати довкола доброї справи людей з інших міст. Пропозицію підтримала вчителька української мови та літератури сьомої тернопільської школи Ольга Козак і її вихованці.

— Діти дуже радо відгукнулися на пропозицію проілюструвати книжку, щасливі, що стали її творцями, співавторами, — сказала Ольга Богданівна. — Для мене ж цей проект — можливість розширення професійного досвіду, своїх можливостей за межами школи. Це підгрунтя для впровадження інклюзивної освіти у всіх школах України і в нашій зокрема.

Презентація книжки відбулася в режимі онлайн за допомогою скайп-зв’язку. Наші учні привітали миколаївців зі святом Богоявлення «Щедриком». Відтак діти ділилися враженнями від праці над проектом і розповідали, чим їм припало до вподоби те чи інше оповідання.

Учениця 8-А класу школи №7 Тернополя Анастасія Кропив’янська проілюструвала оповідання «Друг» через те, що дідусь-архітектор розповідав їй про проблему з відсутністю пандусів на входах до крамниць, аптек та інших закладів, і що вона обмежує права неповносправних людей. Те ж оповідання про хлопчика Романа припало до душі учневі 5-Б класу Роману Ярошевському.

А ілюстрація восьмикласниці Юлі Ліщук до «Казки про лошатко» прикрасила титульну сторінку книжки. Юля відвідує художню школу й нещодавно надіслала свої роботи на конкурс «Золотий мольберт». У художній школі навчається ще одна авторка проекту з цього ж класу Діана Флюнт. Роботи дівчини вже брали участь в обласній виставці.

— Дуже дякую за малюнки, за враження, які принесла мені ваша участь у цьому проекті, — звернулася до юних ілюстраторів Тетяна Купрієвич, — за сльози радості, бо це були сльози матері, котра побачила, як інші діти бачать світ таких особливих діточок, як мій Ромка.

Під час інтернет-презентації кожен з учасників проекту отримав книжку. Передали її і в бібліотеки шкіл, вихованці яких долучилися до проекту.

На фото авторки: юні художники з Тернопільської школи №7 з учителькою Ольгаю КОЗАК.