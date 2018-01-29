Про здобутки та нововведення

Начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол та очільник патрульної поліції в області Богдан Шевчук поділилися здобутками правоохоронців за минулий рік та планами на роботу на 2018-й.

Як зазначив Олександр Богомол, протягом 2017 року у краї скоєно 10 убивств, усі вони розкриті. На території області вчинено 3730 крадіжок, з яких поліціянти розкрили 33,6%. У 2017-му мешканці області постраждали й унаслідок шахрайств — таких фактів зафіксовано понад 600. На Тернопільщині задокументували 81 випадок хуліганства, 154 грабежі, 22 розбої, а також 25 випадків завдання тілесних ушкоджень, 11 з яких мали летальний наслідок.

Окрім цього, поліціянти зафіксували у краї 134 факти незаконного володіння зброєю та 104 випадки збуту наркотичних засобів. Не надто зменшилася торік і кількість квартирних крадіжок: 276 проти 290 у 2016 році. Задокументовано також 9 випадків торгівлі людьми, всі факти розкриті.

Загалом, зауважив Олександр Богомол, злочинність в області зросла на 6,5%. Цей факт можна пояснити активнішим виявленням правоохоронцями латентних злочинів. Розкриття правопорушень у краї сягає 46,2%, це на 3,5% більше, ніж торік.

Богдан Шевчук розповів про нововведення, з якими у 2018 році зіткнуться водії. Так, з першого січня дозволена швидкість у населених пунктах становить 50 км/год. Завдяки нововведенню водії зможуть при потребі швидше зреагувати, аби уникнути ДТП.

Також у жовтні 2017 року вступили в дію зміни, пов’язані із паркуванням на місцях, призначених для людей з інвалідністю. Передбачений розмір штрафу — від 1020 до 1700 грн.

У 2018-му плануються зміни до ПДР щодо автоматичної фото- і відеофіксації. Вона відбуватиметься на великих перехрестях чи аварійних частинах дороги. Як дані зйомки надходитимуть до правоохоронців, наразі невідомо. Богдан Шевчук пояснив і ситуацію з автомобілями на «єврономерах» — наразі поліціянти співпрацюють із митницями та прикордонними службами, які надають їм інформацію, хто в’їхав такою машиною на територію України. І якщо людина, наприклад, вчинила ДТП, втекла з місця пригоди, порушила ПДР, то завдяки цим даним поліціянти встановлюють осіб.

Цього року також відбудеться збільшення термінів накладання адмінстягнень за перебування за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Зараз протягом трьох місяців суди не встигають розглянути такі справи і їх закривають. Тому у 2018 році термін розгляду планують збільшити до одного року.

Внесені зміни і до порядку видачі водійських посвідчень. Посвідчення видаватимуть з правом обміну на постійне, якщо протягом двох років у водія не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більш як два — громадянин обмінює тимчасове на постійне посвідчення водія.

Коли їх було від трьох — особа зможе обміняти тимчасове на постійне посвідчення водія лише після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС України.

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