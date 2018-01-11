ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Я інвалід третьої групи. Мешкаю в селі з молодшим сином, якому 20 років. Він без роботи, бо тепер її важко знайти. Двоє старших моїх дітей уже одружені, проживають окремо від мене, але прописані в моїй хаті. Це підтверджується довідкою сільради. Крім інвалідської пенсії та орендної плати за земельний пай, не маю інших доходів. Не живу, а виживаю.

Субсидії нам не призначили. Чомусь зарахували моєму молодшому синові в щомісячний дохід понад 3000 грн. Але ж серед наших односельчан чимало таких як я та мій син, і всі отримують субсидії. Чому така несправедливість?

(Лист надійшов з Борщівського району.

Авторка листа просила не називати її).

Відповідь на ваше запитання можна знайти в положенні про порядок призначення і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі — положення). Цей документ був затверджений постановою КМУ від 21 жовтня 1995 р. №848. До нього потім вносилися зміни.

Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад (пункт 3 положення).

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде і рідке пічне побутове паливо в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного урядом обов’язкового відсотка платежу (пункт 4 положення).

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб, які фактично там проживають і яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Під час розрахунку розміру субсидії на новий опалювальний сезон 2017—2018 рр., що почався з першого жовтня 2017 р., враховуються доходи громадян за перший і другий квартали 2017 р. А на неопалювальний період, що почнеться з першого травня 2018 р., будуть враховані доходи громадян за третій і четвертий квартали 2017 р. Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку, відсутні доходи, то її середньомісячний дохід визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Особам, які досягли 18-річного віку, перебувають на обліку в центрі зайнятості й отримують допомогу з безробіття, а також студентам денної форми навчання при оформленні субсидії враховують фактичний розмір доходу. Громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття, враховують один прожитковий мінімум. В окремих випадках за рішенням райдержадміністрацій для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (пункт 12 положення).

Особа, яка не погоджується з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період і має докази, що безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, повідомляє про це у структурний підрозділ з питань соціального захисту та подає відповідні підтвердні документи для перерахунку субсидії (пункт 14 положення).

У 2017 р. місячний прожитковий мінімум на одну працездатну особу становив: з першого січня — 1600 грн, з першого травня — 1684 грн, з першого грудня — 1762 грн (стаття 7 Закону «Про державний бюджет України на 2017 рік»).

Отже, субсидія оформляється на фактичних, а не на всіх зареєстрованих мешканців житла. Під час вирішення питання про призначення субсидії на цей опалювальний сезон врахуванню підлягали доходи ваші і вашого сина за перший та другий квартали 2017 р. Якщо ваш працездатний син тоді не отримував доходів і не перебував на обліку в центрі зайнятості, то його середньомісячний дохід повинен визначатися на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У вашому випадку можна подати письмову заяву в управління соціального захисту населення Борщівської райдержадміністрації і попросити розрахунок, на підставі якого вам відмовили у призначенні субсидії. Якщо вдасться виявити в цьому розрахунку помилки, доведеться подавати скаргу в департамент соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації чи звертатися до суду. Зважте, що базова норма плати за житлово-комунальні послуги — 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Можна також звернутися з письмовою заявою в Борщівську райдержадміністрацію і попросити, щоб у розрахунок субсидії включили середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму. Але для цього треба подати докази, що ваша сім’я опинилася у складних життєвих обставинах.

Заяви та скарги варто вручати під розписку або надсилати поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел