«Різдвяний вечір по-львівськи» у Тернополі

9 січня співачка і скрипалька зі Львова Оксана Муха подарувала тернопільцям «Різдвяний вечір по-львівськи». Він зібрав повнісіньку залу драмтеатру ім. Т. Шевченка. І всі колядували. І Христос народився в кожному серці…

Напередодні Оксана Муха причастила цим сольним концертом земляків у Львівській опері. Тернопільські глядачі теж не розчарували співачку та її команду — радо підхоплювали коляду й віддячували бурхливими оплесками.

Оксану Муху (з легкої руки Ніни Матвієнко) порівнюють із Квіткою Цісик. В одному з інтерв’ю Оксана пояснила, що це небезпідставно, й розповіла, що колись її батько-музикант привіз із гастролей касету Квітки Цісик «Два кольори». Маленька Оксанка плакала під супровід цих пісень, уявляла їхні образи і вже тоді зрозуміла, чим буде займатися в житті. Тож Квітку Цісик можна вважати її вчителькою і натхненницею.

Колядки і щедрівки у виконанні Оксани Мухи й у супроводі її музичного гурту напрочуд сучасні, але стильні аранжування, імпровізації не пригасили їхньої автентичності, не стерли прадавнього закодованого змісту й духу. Дуже трепетно і з відповідальністю, притаманною професіоналам вищого гатунку, поставилася співачка до осучаснення традиційних колядок і щедрівок. Крім головного інструмента — красивого голосу — вона дивувала ще й умінням переживати те, про що співає. Було вишукано, тепло і затишно, як і обіцяли анонси.

Заімпонувала Оксана Муха тернопільцям і своєю невимушеністю, простотою і по-дитячому щирими емоціями — аж підстрибувала від захвату, коли глядачі щедро аплодували, світилася від задоволення. Хоча зірка на сцені була одна — і це елемент різдвяної декорації на задній завісі.

У «Різдвяному вечорі» також узяв участь гурт «Рай-Рождество» — колядував акапельно, поки гостя готувалася до другої частини програми.

Різдвяний пісенний тур Оксани Мухи, що стартував з її рідного Львова, проляже містами Західної та Центральної України. До речі, це не перший проект співачки, присвячений Різдву. У 2014 році вона видала альбом «Колядки та щедрівки» й дала на його підтримку сольний концерт «Різдво в Опері».

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