«Серце до серця» — дітям на поміч

23 січня відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації передав медичне обладнання для офтальмологічного відділення КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня». Придбали його за кошти, зібрані на Тернопіллі в рамках XІІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».

За словами регіонального представника Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» в нашій області Арсена Ляхоцького, в період із 9 березня по 9 квітня 2017 року акція тривала у всіх регіонах України за підтримки міністерств освіти і науки та охорони здоров’я України й Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Верховної Ради України. Головна мета акції — збір коштів на придбання медичного обладнання для обласних дитячих лікарень України.

Тернопільщина зібрала 244102,27 гривень — і це четвертий результат в Україні. За ці гроші закупили сучасне медичне обладнання, якого потребувало офтальмологічне відділення обласної дитячої лікарні. Це авторефрактометр HRK-7000 HUVITZ, щільова лампа LS-3 та стіл і апарат для динамічної офтальмохромотерапії «Радуга». Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно.

— У Тернопільській області ми залучили до акції близько 500 волонтерів — учнів шкіл, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій, — розповідає Арсен Ляхоцький. — Участь в акції могли взяти всі охочі. Волонтери мали спеціальні бейджі, а скриньки, до яких збирали пожертвування — захисні елементи і символіку благодійного фонду. Зібрані кошти волонтери переказували на рахунок фонду, а квитанції приносили в штаб. Штаби акції та загони волонтерів діяли в кожному районі області.

Півсотні кращих волонтерів акції влітку мали змогу взяти участь у сплавах Дністром та відвідати музичний фестиваль «Вудсток-Україна-2017», який відбувся в серпні на території аеродрому «Цунів» у селі Заверещиця Городоцького району на Львівщині.

За сумою зібраних у рамках дванадцятої акції коштів лідирує Тернопіль (29519,49 грн). На другому місці Теребовлянський район (23022,00), на третьому — Чортків (21865,90). Протягом 2006—2017-го років Тернопільщина зібрала під час акції 1312657,99 гривень. Обладнання, придбане за ці кошти, потрапило до обласної дитячої лікарні, а інсулінові помпи й слухові апарати отримали діти з районів.

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