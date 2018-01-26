Трагічний екстрим

У понеділок, 22 січня, вночі до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставі, що в селі Теклівці Гусятинського району, під воду провалився автомобіль, в якому перебувало двоє осіб.

За отриманою інформацією, чоловіки, 1970 та 1986 років народження, заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу та провалилися під кригу. Авто з людьми за лічені хвилини зникло у крижаній воді. Одному з чоловіків вдалося вибратися із транспортного засобу та дістатися берега, другий врятуватися не зміг.

Завдяки виїзду на місце події чергового відділення ДСНС встановлено, що один з учасників події загинув. Оскільки в темну пору доби заборонено проводити пошуково-водолазні роботи, було ухвалено рішення на ранок 22 січня до проведення робіт з підйому транспортного засобу і тіла потерпілого залучити працівників Гусятинської рятувально-водолазної станції, водолазів відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону та особовий склад Гусятинського районного відділу управління ДСНС України.

Всього на місці події працювали 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки. Координував проведення робіт перший заступник начальника Управління підполковник служби цивільного захисту Ігор Павук.

Транспортний засіб і тіло загиблого підняли на поверхню.

Трагедія не залишила байдужими громадян. Зокрема, за активне сприяння у пошуках та піднятті авто з дна водойми рятувальники та водолази дякують місцевому приватному підприємцю Сергієві Саранчуку.

Олег ВЕГЕРУК.

Фото із сайту Управління ДСНС України у Тернопільській області