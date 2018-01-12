У новий рік з перемогою

Новорічна ніч у кожного минула по-різному: хтось був зі своїми рідними, дехто провів у колі найближчих друзів, інші зустрічали 2018-й у гучній компанії, а хтось просто не випускав з рук пульт від телевізора. Якщо ви не належите до останніх, то, напевно, не бачили новорічного випуску пісенної програми «Фольк-music» на Першому національному каналі. Саме в ніч на 1 січня глядачам представили фіналістів цього проекту. А серед них і наші краяни — дівчата із гурту «Інтрада». Вони увійшли в «двадцятку» найкращих виконавців та отримали почесний диплом переможців проекту «Фольк-music».

Ще у травні 2016 року на міжнародному фестивалі «Співоче поле. Тернопіль» народна артистка України й наша землячка Оксана Пекун відзначила гурт «Інтрада» серед інших учасників концерту. Відтак запропонувала їм взяти участь у проекті «Фольк-music» та зробити кавер-версію української народної пісні «Згадай же, мій милий». І в жовтні гурт у складі п’яти дівчат — Зоряни Вовк, Наталії Бондаренко, Надії Чернецької, Наталії Страдомської, Наталії Макар — вирушив підкорювати столицю. Як розповідають дівчата, із початку зародження гурту його учасницею також була Марта Банько. Однак з певних причин тепер вона не виступає з дівчатами. Та «інтрадочки», як вони себе називають, стверджують, що чекають на Марту та із задоволенням повернуться з квінтету в секстет.

Автентична версія пісні на сцені телешоу прозвучала від гурту «Бабинські свашки» із села Бабинського, що на Чернігівщині. Тернополянки ж виконали пісню у сучасному стилі. І ось у грудні 2017-го тернопільському гурту повідомили, що вони стали фіналістами проекту. Тож дівчат знову запросили до столиці: для нагородження та зйомок новорічного випуску програми, у якій виступили всі переможці проекту. Нагороду тернополянкам вручав автор і продюсер проекту «Фольк-music» Володимир Коваленко.

Варто зауважити, що на Першому національному відзначили не тільки вокал гурту «Інтрада», а й образи виконавиць. Оригінальні українські костюми не залишилися непоміченими, і за це дівчата дякують дизайнерці Оксані Грицай.

Фото з вільних джерел

