ВАЖЛИВІ СПРАВИ ВЕРШИТИМУТЬ ЧОЛОВІКИ

ПРО ТЕ, ЧОГО СЛІД ЧЕКАТИ В РОЦІ ЖОВТОГО ЗЕМЛЯНОГО СОБАКИ, А ЧОГО КРАЩЕ ОСТЕРІГАТИСЯ, НАШИМ ЧИТАЧАМ РАДИТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АСТРОЛОГ ІВАН КРУП’ЯК.

— Новий рік для нас особливий тим, що це рік чоловічої енергетики. За східними трактуваннями, це рік «янь», тобто справи переважно вершитимуть люди чоловічої статі. Від них буде багато залежати. Також можна сказати, що це рік поміркованих старших людей, — зазначає астролог.

У свої повноваження Жовтий Земляний Собака вступить пізно — рік розпочнеться 16 лютого. Адже, як пояснює Іван Круп’як, згідно з правилами юпітеріанського календаря, Юпітер проходить усі знаки зодіаку за 12 років. Нові роки завжди починаються після зимового сонцестояння і повного місяця, а саме на молодий місяць у знаку Водолія. Через 60 літ за циклом календаря повністю повторюється все: стихія, колір, тварина. Тож подібний до 2018 року був 1958.

Символом року є людина, тому будуть поглиблюватися або загострюватися стосунки між людьми. Щось буде покращуватися, а щось — відходити. Можна зауважити, що рік супроводжуватимуть дві крайності — зближення або розходження, бо Пес не терпить фальші. З іншого боку, Собака — наш найвірніший друг, ще з незапам’ятних часів ніхто не може пояснити, чому людина приручила песика і котика. Є навіть легенда, що чоловік і собака привезені з іншої планети, а жінка і кішка — земні володарі.

До речі, хазяїном 2018 року є не породистий Собака, а його предок, жовто-бурий вовкопес. Недарма він є Земляним, адже пращури наших домашніх улюбленців справді селилися в землі — у норах, печерах, у горах. Окрім цього, жовтий колір року символізує барву сонця. Це колір наповнення, тож цього року люди зможуть наповнити себе чимось новим, інакшим.

Песик має добрий нюх, він знає, що треба гавкати на всякий непотріб, відганяє злодія від хати, береже господаря. При наближенні небезпеки починає здіймати гавкіт. А ще — не любить неправди, тому політики, чиї слова розходяться із вчинками, будуть викриті. А ось особам, що творять щиру загальнонародну справу, навпаки, таланитиме. Щаститиме і спеціалістам, які працюють з людьми — вчителям, лікарям, журналістам тощо.

Собака — добрий сторож, тож людям у 2018 році варто не забувати про своє здоров’я, подбати про безпеку в дорозі. Та й узагалі треба бути зібраними. Перша половина року буде продовжуватися під подібною енергетикою, що й за володіння Червоного Півня. Складний період для України та світу може бути навесні — у березні, квітні, на початку травня. Значимі події відбуватимуться здебільшого влітку і в центральних частинах держав, міст.

— Але загалом має бути відчутне полегшення. Бо Пес вміє зализати тяжку рану. Тому Собака залиже рани, яких завдав попередник — Червоний Півень, — зазначає Іван Круп’як. — Що ж до ситуації в Україні, то з військовим конфліктом щось має переінакшитись, можливо, якось зміниться його форма. Навіть обмін полоненими перед Новим роком — це вже сигнал до певних невеликих порозумінь.

Добрим буде 2018-й для людей, народжених у роки Собаки, Коня, Тигра, бо вони перебувають в одному тригоні. Тому між ними є взаєморозуміння. Правда, Пес може бігати за Конем і дражнити його. А ось Тигр у Новому році повинен розраховувати на вдалі стрибки.

Трохи складнішим рік Собаки видасться для Дракона, та й то дивлячись, якої він стихії. Якщо земляної, як і володар року, то вестиметься легше, коли інших — важче.

Цього року обдумано має вести свою життєву політику Мавпа. Щур же повинен пильнувати за тим, щоб не нервувати Собаку. Віл, навпаки, може йти міцно і впевнено, не боячись проблем та перешкод. Рік буде для нього успішним.

Легше буде Котові у другій половині року, бо Півень йому трохи допікав. Самому ж Півневі треба буде повертатися на сідало — його рік уже минув. Для людей, що з’явилися на світ у рік Вівці, 2018-й буде «середнім» — не відзначиться ні особливим успіхом, не турбуватимуть їх і великі клопоти.

Свиня ж у 2018-му буде в очікуванні свого трону. Якщо в осіб, народжених у цей рік, є на меті якісь важливі справи, краще запланувати їх втілення на наступний рік. А от Зміям добре велося торік. Ще півроку вони перебуватимуть під такою ж енергетикою, а потім будуть відпочивати.

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