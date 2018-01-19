Весняна зима в Заліщиках

Буквально ще кілька днів тому користувачі соціальних мереж ділилися світлинами розквітлих троянд і сумували за снігом і морозами. Нарешті ми їх дочекалися, але не можемо не розповісти про дива природи.

Жителька містечка над Дністром Марта Свіченюк опублікувала на своїй фейсбук-сторінці світлини троянд із підписом «Різдво—2018».

Олена Терен поділилася фото із розквітлим антиринумом великим — багаторічною декоративною трав’янистою рослиною, що належить до сімейства подорожникових, і підписала його так: «Заліщики продовжують вражати різнобарв’ям цвітіння в різдвяні дні. Ще одну дивовижу зустріла сьогодні. Схоже, заморозки таки забарилися». Ще під однією світлиною квітучої троянди вона залишила коментар: «Ну і що, що Різдво? Троянди цьогоріч про це не думають. Цвітуть собі».

Світлана Тумак теж не могла намилуватися своїми новорічними трояндами, які розпустили червоні пелюстки у перший день нового року.

Тетяна Пальчинська поділилася фото із жовтими трояндами, що розквітли 19 грудня на городі її мами. Квіти милували око і на сам Новий рік. Жінка так написала у своєму коментарі: «31 грудня, а вона цвіте. Нехай у цьому новому році все у нас буде добре. Здоров’я нам всім, любові, миру і добра. Нехай в душі у нас завжди цвітуть троянди, такі, як ця новорічна троянда на городі у моїх батьків. Фото зроблене сьогодні».

Якщо вірити синоптикам, то такі аномальні теплі зими будуть у наших широтах і в наступні роки. З приводу таких прогнозів актуальності набирає інше запитання — якою буде весна після такої зими? Невже все поміняється місцями? Адже уже були у нас і зимові весни.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото із мережі «Фейсбук»