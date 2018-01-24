Вільне життя
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24.01.2018 автор:  Вільне Життя

Відзнаки найкращим

Підсумки роботи в минулому році підбили і у Федерації боксу Тернопільської області. Урочини з нагоди вшанування юних майстрів шкіряної рукавички, які досягли успіхів під час міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань, відбулися в палаці спорту на бульварі Данила Галицького. 

Приємно відзначити, що серед лауреатів і троє вихованців Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. Керівник обласної федерації боксу Євген Степанов нагородив «срібними рукавичками» кандидатів у майстри спорту Віталія Шморгуна, Назара і Тараса Кордупелів. А наставник боксерів Руслан Фірман визнаний найкращим тренером року і нагороджений «золотою рукавичкою».

Керівництво і тренерсько-викладацький склад навчального спортивного закладу щиро вітають спортсменів і їхнього тренера з високими відзнаками.

А. ЯЦИНА,
заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву автора

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