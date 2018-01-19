Володимир Кучерявий — для жінок і про жінок

Недавно у вінницькому видавництві «ТВОРИ» вийшла друга за рахунком книжка тернопільського автора Володимира Кучерявого «Для жінок. Про жінок».

— У цій збірці менше чаю і кави, ніж у попередній. Вона дещо інша, зріліша, — розповідає автор. — Кожен вірш тут — окремий відтінок, півтон емоцій. Тут же і проза. Уривками, записками. Вона мені пишеться тоді, коли є емоція на кілька слів, а римувати не хочеться. Для мене все це — частинки мозаїки, в кожній із яких — маленьке зображення загальної думки, меседжу. Для кожного він свій. Хтось знаходить його в конкретних словах, уривках, цитатах, а хтось — між рядків. Це не постулат, правило чи, ще гірше, аксіома. Я би сказав — поле для думок. І для кожного, хто читає, межі та кордони цього поля свої: від конкрентої сторінки до безкінечності.

Перша збірка Володимира Кучерявого «Надто відвертий діалог» вийшла тиражем у 200 примірників, третину з яких читачі придбали ще до виходу в світ. За словами автора, частину тиражу нової книжки він теж уже продав. Читачі на його сторінці у Фейсбуці пишуть про бажання придбати книжку, переказують гроші на банківську картку й отримують свої примірники в поштових відділеннях. Вартість книжки разом із послугами «Укрпошти» й автографом автора — 57 гривень.

На запитання, чому нова книжка про жінок і для жінок, Володимир Кучерявий відповів:

— Попередня збірка була монологом автора, його розмовою з самим собою та діалогом із читачем, якоюсь мірою сповіддю. А в цій багато текстів про жінок з однієї причини: у нас, чоловіків, майже немає вибору — ми можемо писати або про жінок, або для жінок. І це чи не найкраща відсутність вибору з усіх, які можуть бути.

Нагадаємо, що Володимир Кучерявий народився 28 липня 1992 року в Теребовлі. З 2009-го почав активно публікувати проблемно-публіцистичні тексти у районній, обласній та всеукраїнській пресі. Тоді ж став слухачем студії юних журналістів «Джерельце» (наставник — Н. М. Бойчук). У 2013 році закінчив історичний факультет ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, створив інтернет-конкурс «Міс Теребовля-онлайн-2014», заснував ресурс terebovlja.at.ua — неофіційний сайт про рідне місто.

Володимир Кучерявий — співавтор «Енциклопедичного словника Теребовлянщини» за ред. В. С. Маланюка, призер та учасник поетичних і мистецьких конкурсів, автор текстів пісень Оксани Яворської, гурту «Веселі стаканчики» тощо.

Публікуємо вірші зі збірки Володимира Кучерявого «Для жінок. Про жінок».

* * *

Присядь. Я хочу ще раз подивитись у Твої очі.

Не говори нічого. Не потрібно слів.

Пам’ятаєш сльози, недоспані ночі? Хочеш,

Їх більше не буде. Я б так волів.

Я бажав би стати тобі найріднішим.

Щоб ти довіряла свої таємниці,

І з кожним днем пірнати все глибше. Й глибше.

У море кохання. По самі вінця.

Мені так потрібно чути Твій голос.

Я просто звикнув. Я лише залежний.

Без нього весь світ — не більше, ніж глобус,

Неначе Париж без Ейфеля вежі.

Я Тобі без слів це. Одним лише поглядом.

Ти мене розумієш? Ти розумієш мовчання?

Я б не зміг сказати тремтячим голосом,

Як не зміг зізнатися б у коханні.

Я сподіваюсь, Ти мене почула.

Відчула серцем. Це ж там інтуїція?

Я б своє серце — без вагань під кулі,

Щоб тільки разом назавжди залишитися.

Не йди. Я хочу ще раз подивитись у Твої очі.

Не говори нічого. Не потрібно слів.

Навіть, якщо це востаннє. Скажи, хочеш?

Мене більше не буде. Хоч я б так волів…

* * *

Обіймайте своїх коханих —

Це ніколи не буде невчасно,

Це ніколи не видасться зайвим,

Це маленька частинка щастя.

Не варто відкладати на потім,

Знаєш, потім — поняття відносне.

Зустрічайте їх із роботи

І обіймайте. Цього, часом, досить.

Не соромтесь казати, що любите —

Це ж не соромно — це приємно.

Головою прилиньте на груди.

Правда ж тепло? Напевне.

Цінуйте своїх найрідніших,

Цілуйте своїх найрідніших.

Між іншим, це дуже просто

І настільки потрібно, між іншим.

Презентації нової збірки тернопільського поета з княжого міста Теребовлі Володимира Кучерявого відбудуться 20 січня о 15 годині в Теребовлянській книгозбірні за адресою — вул. Покрівка, 2 й 31 січня о 15 годині в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці за адресою — м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 15.

Мирослав САЛКО.

Фото з вільних джерел