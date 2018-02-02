Адреси відпочинку

Драмтеатр

3 лютого завітайте на перегляд музичної комедії О. Коломійця «Фараони». 4 лютого вашій увазі музична комедія «Летюча миша» (за однойменною оперетою Й. Штрауса), 7 лютого — музична комедія В. Жили «Сорочинський ярмарок» (за мотивами повісті М. Гоголя), а 8 лютого — музична комедія-жарт В. Канівця «Як наші діди парубкували». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 4 лютого казку М. Кропивницького «По щучому велінню». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 4 лютого, на перегляд казки-комедії А. Макєєва «Небилиці про курочку Рябу». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

Упродовж 2—4 лютого діятиме виставка дитячих робіт «Діти — дітям».

Художній музей

До 25 лютого триватиме виставка Олексія Коваля «Емалі: Історія. Україна. Світ».

Філармонія

На численні прохання тернополян 4 лютого відбудеться «Віденський вечір» — концерт академічного симфонічного оркестру і солістів філармонії. Диригент — заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль. Поч. о 17.00.

ПК «Березіль»

3 лютого завітайте на концерт І. Федишин. Поч. о 19.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки