«КРУТИ 1918» — фільм із такою назвою знімають під Києвом. Його сценарій був написаний 10 років тому, але реалізовувати його взялися тільки тепер. В основі кінострічки — спогади командира українських частин у бою під Крутами Аверкія Гончаренка, опубліковані 1938 року у військовому журналі «За державність». (Після Другої світової війни Аверкій Гончаренко емігрував до США.) Оскільки фільм цей не документальний, а художній, то в центрі сюжету історія вигаданих персонажів: генерала армії УНР Петра Савицького і його синів Андрія та Олекси, які опиняються по різні сторони барикад. Очікується, що «Крути 1918» вийдуть на екрани восени цього року. Бюджет фільму — 52 мільйони гривень, половина з яких — державне фінансування.

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ПОДАРУЙ «ВІКІПЕДІЇ» СТАТТЮ! Українській версії найвідомішої інтернет-енциклопедії днями виповнилося 14 років. З цього приводу триває марафон із написання статей до української «Вікі», як називають ресурс користувачі. «Якби кожен читач «Вікіпедії» написав би бодай одну корисну статтю, ми б мали понад один мільйон корисних статей вже сьогодні», — пишуть на інтернет-сторінці «Вікімафон-2018».

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НАГОСТРИЛИ ЛИЖІ. Українські підприємства добряче підготувалися до зими. За підсумками минулого року, імпорт лиж і сноубордів у країни ЄС досяг 1,5 мільйона штук: за рахунок України було покрито 49 відсотків потреб європейців у цьому спортінвентарі. Ми втерли носа навіть Китаю, на який припало лише 28% імпорту лиж та сноубордів. Найбільший виробник лиж в Україні — СП «Фішер-Мукачеве», на підприємстві якого працює близько 1,5 тисячі осіб. Ця мукачівська компанія виробляє 180 моделей спортивно-бігових і 130 моделей гірських лиж. Зокрема, на українській фабриці виробляють продукцію такої знаменитої торгової марки, як Fischer, — на неї припадає 60% від усього обсягу продукції підприємства.

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ДЕВ’ЯТЬ ТИСЯЧ ВАРЕНИКІВ зліпили за неділю для учасників АТО жительки села Ямни та міста Яремча, що на Івано-Франківщині. Через волонтерів продуктові посилки відправили краянам, які воюють у батальйоні «Дніпро-1». Раніше прикарпатські господині пересилали для захисників України борщові заправки, бурячки, сало з часником, вуджене м’ясо, заморожені налисники, голубці, м’ясні консерви, карпатські чаї, домашнє печиво.

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ЗНАЙШЛИ БАТЬКІВ. Упродовж останніх чотирьох років в Україні було усиновлено 7503 дітей, серед яких і круглі сироти, і позбавлені батьківської опіки. На жаль, останніх — більшість, оскільки за цей час зросло число неблагополучних сімей. З-поміж усіх усиновлених 5930 дітей знайшли прихисток в українських родинах. А 1579 подались у світи разом із батьками-іноземцями. Приємно, що іноземні громадяни усиновлюють дітей переважно із фізичними чи психічними вадами, тоді як співвітчизники до таких здебільшого не виявляють інтересу.

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ПРИРОСТАЄМО ЗОЛОТОМ. За інформацією Держгеонадр, у Рахівському районі на Закарпатті знайдено велике золоторудне родовище. Згідно з попередніми оцінками, дорогоцінного металу там 2,4 тонни. Нині, нагадаємо, в Україні діє лише одне золоторудне родовище — Мужієвське.

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КРИЗА КРИЗОЮ, А ЇСТИ ТРЕБА. Як повідомила державна служба статистики, перша трійка найприбутковіших галузей 2017 року — це сільське господарство, охорона здоров’я і торгівля. Найвигідніше займатися сільським господарством, де прибуток отримали 90 відсотків підприємств. У сфері охорони здоров’я 79% компаній закінчили рік у «плюсах», у торгівлі таких — 76%. Загалом 30 відсотків українських підприємств працювали зі збитками. Ненадійним бізнесом в Україні є транспорт і складське господарство: у цій сфері 41% підприємств мають збитки. Далі йдуть громадське харчування (39%), операції з нерухомістю (36%) і промисловість (30%).

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ЗА ПОШИРЕННЯМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ Україна — серед світових лідерів. Усі бояться епідемії кору, натомість епідемія туберкульозу не припиняється з 1995 року. На цю недугу в нас хворіє 250 тисяч осіб. 25 тисяч хворих щороку вмирає. В європейських країнах смертність від туберкульозу — утричі менша. Існує «чорний» список держав, де є велика ймовірність «підчепити» цю хворобу. Україна серед них. Туберкульоз щороку діагностують у 400—500 наших медиків. Ризик заразитися в них у 12 разів вищий, ніж у звичайної людини.

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ВАРТО ЗНАТИ. В Україні мікробактерією туберкульозу інфіковано 98 відсотків населення, з них хвороба розвивається лише в кожного десятого. Якщо у людини ослаблена імунна система, збудник почне активно розмножуватися і спровокує розвиток недуги. Здорова людина може заразитися туберкульозом не лише при контакті із хворим, а й у громадському транспорті, магазині, на вулиці. Переносниками туберкульозу можуть бути комахи — мухи, таргани, комарі. Інфікуватися можна також при поцілунку, докурюванні чужої цигарки і навіть через… книжки. Бацили туберкульозу стійкі до холоду, тепла, вологи і світла. Наприклад, у вуличній пилюці вони зберігаються протягом трьох місяців, також довго залишаються живими на сторінках книг.

За інформаціями видань «Україна молода», «День», «Високий Замок», «Сільські вісті».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел