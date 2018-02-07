ЗГАДУЮЧИ ЧОРНОВОЛА. Історія не терпить «якби», але гарним президентом України міг бути В’ячеслав Чорновіл. На жаль, цього не сталося. Але залишилися його мудрі слова та настанови: «Якби мене запитали, чи жалкую я за тим, як склалося моє життя, про відсиджені 15 років, я б відповів: ані-трохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив»; «Найбільше, чого ми тоді боялися, — що нас справді викинуть з України»; «Під час випускного вечора в університеті пішов на Володимирську гірку і дав клятву, що все життя буду боротися за Україну»; «Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні — маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі».

* * *

КУДИ ЙДУТЬ НАШІ ПОДАТКИ? Ось яку розшифровку дає народний депутат України Віктор Галасюк: «З однієї гривні видатків держбюджету в 2018 році: на пенсії і соцдопомогу піде 21 копійка; на відсотки за держборгом — 13 коп.; на силовиків та суди — по 11 коп.; на оборону та медицину — по 9 коп.; на держапарат — 8 коп.; на субсидії — 7 коп.; на будівництво доріг — 4 коп.; на аграрну сферу — 1,5 коп.; на культуру, мистецтво та спорт — 1 коп.; на екологію — 0,5 коп.; на все інше — 4 копійки».

* * *

ПЕНСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ. Як вважає відомий економіст Андрій Новак, без запровадження трирівневої пенсійної системи, де другий і третій рівні — накопичувальні (і один з них обов’язковий) про підвищення пенсій годі мріяти. І навіть за такої умови подолати дефіцит Пенсійного фонду зможемо не раніше ніж через 25—30 років. За солідарною системою цього не станеться ніколи. Чим далі, тим важче буде отримати пенсійні виплати, зазначає А. Новак. Нині потрібно мати 25 років страхового стажу, а через 10 років — 35. Це нереальний показник, адже багато українців сидять без роботи, працюють неофіційно або за кордоном. Троє молодих людей з чотирьох, каже економіст, змушені будуть виходити на пенсію, за новим законодавством, у 65 років, і нарахують їм мінімальну пенсію в розмірі 1,5 тисячі гривень (43 євро), «І від підвищення пенсійного віку нікуди не дінемося. Адже в Європі немає жодної країни, де б жінки виходили на пенсію раніше ніж у 64 роки, а чоловіки раніше ніж у 65. При тому, що це багаті країни… Ми бідна країна, але хочемо перехитрити закони економіки», — каже А. Новак.

* * *

ХОЧ У ЧОМУСЬ ДОГНАЛИ АМЕРИКУ. На економічному форумі в швейцарському Давосі, де збиралися впливові політики та бізнесмени, Україну представляв Петро Порошенко, котрий поєднує в собі ці дві характеристики. Він і політик, і не останній за сумою статків бізнесмен. Як проаналізувало видання Cityam.com, наш президент дев’ятий зі своїми 1,6 мільярда доларів. При цьому в десятці найзаможніших учасників форуму були глави лише двох держав — США та України, решта — бізнесмени. «Утім, сподіватися, що наша країна наздожене Америку не лише за багатством президента, а й за рівнем життя населення, в найближчій перспективі не доводиться», — зазначають «Сільські вісті».

* * *

Є ПИТАННЯ. Серед 73 бранців, які повернулися з окупованої території напередодні нового року, 13 осіб підозрюються в дезертирстві — на них є кримінальні провадження про самовільне залишення частини. «Невже українська сторона воліє радше витягнути з полону людей винних, щоб покарати їх за вчинення військового злочину — дезертирство, а не визволити «справжніх» полонених, захоплених у ході бойових дій? Питання… Втім, віце-спікер ВР Ірина Геращенко з цього приводу натякнула на певну зацікавленість у цьому питанні СБУ та військової прокуратури. Хоча, безперечно, звільняти потрібно всіх, і вже в суді розбиратися, чи винна людина насправді.

* * *

НАВІТЬ УСУПЕРЕЧ ВОЛІ КИРИЛА. Незважаючи на звуження прав УПЦ(МП) з боку РПЦ, Українська православна церква стане незалежною. Таку думку висловив відомий російський історик Андрій Зубов. «Думаю, все йде до створення в Україні єдиної автокефальної православної церкви, всупереч волі патріарха Кирила, який, безсумнівно, намагається всіма правдами і неправдами зберегти цілісність, як він каже, канонічної території. Цілком очевидно, що якщо православ’я йде по шляху національних автокефалій, то церква найбільшої православної країни Європи, України, повинна бути не менш незалежною, ніж Польська, Чеська або Фінська православні церкви, які всі є незалежні. Тому при лібералізації політичного режиму в Росії, що, безумовно, спричинить за собою корінні зміни в Московській патріархії, одним з перших буде поставлене питання про надання автокефалії Українській церкві», —прогнозує російський історик.

За інформаціями видань «Українське слово», «Сільські вісті», «Високий Замок», RISU,

«Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел