Фортепіано й діти

У методичній конференції для викладачів фортепіанних відділів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області взяли участь 167 педагогів із 47 шкіл естетичного виховання.

Викладач Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського Віра Камінська ознайомила учасників конференції з творчістю сучасного українського композитора Михайла Шуха. Відбулася презентація його збірника фортепіанних п’єс «Легенди старого замку». Ілюстратори — викладачі школи Світлана Петришин та Олена Томин.

Про цікаві наукові дослідження та вплив занять музикою на розвиток інтелекту дитини розповіла Жанна Зінкевич — викладач Почаївської музичної школи. Лектор запропонувала для ознайомлення фортепіанні твори американського педагога Вільяма Гіллока та сучасного українського композитора Олександра Іванька, які, як свідчить практика, дуже подобаються дітям. Це сприяє швидшому і кращому вивченню музичного твору, технічному та емоційному росту дітей, довготривалому інтересу до занять музикою. Твори цих авторів прозвучали у виконанні учнів та викладачів Почаївської музичної школи Жанни Зінкевич і Світлани Малопінської.

Як вивчається предмет «Колективне музичення» з Типових навчальних планів ПСМНЗ України — продемонстрували учні й викладачі Теребовлянської мистецької школи Ірина Ганюк, Лідія Плотнікова, Уляна Ковалишин, Анатолій Сорожкевич та Роман Слободян.

У професійному виконанні фортепіанних ансамблів і дуетів прозвучала інструментальна музика М. Шмітца, О. Науменка, П. Чайковського, М. Скорика, В. Птушкіна, Д. Мійо, А. П’яцоли та інших композиторів. Усі методичні доробки та інформаційні повідомлення лекторів супроводжувались відеорядом.

У роботі методичної конференції взяли участь В. Коваль — головний спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини управління культури облдержадміністрації, Н. Кравчук — голова предметно-циклової комісії «Спеціального фортепіано» Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, З. Гірняк — завідувач навчально-методичного кабінету обласного методичного центру народної творчості.

Галина РОМАНСЬКА,

методист навчально-методичного кабінету.

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