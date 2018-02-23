Година пам’яті: Небесну Сотню маємо пам’ятати постійно

Слова не завжди здатні передати той емоційний бентежний трепет, який відчували учні шкіл обласного центру, які прийшли в Тернопільську центральну міську бібліотеку для дітей, щоб взяти участь в скорботній і водночас оптимістичній годині пам’яті героїв Майдану.

Вони бережно перегортали сторінки книг, експонованих на виставці «Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії», не тамували сліз, коли слухали відому на всю Україну пісню на слова нашого славетного земляка, поета-пісняра Сергія Сірого «Серце плакало». Діти не вміють фальшивити, вони щирі у переживаннях, емоційному сприйнятті світу.

Бібліотекар Віолета Намисняк нагадала, що найстрашнішою та найтрагічнішою була ніч із 18 на 19 лютого, так звана «ніч апокаліпсису», після якої настав «чорний четвер» 20 лютого. Бо саме тоді на очах у всього світу тодішня влада розстрілювала свій народ, коли озброєній силі протистояли гарячі серця, злу давала відсіч любов, а кулями влада намагалася вбити українську мрію.

Учасник АТО, історик, політолог, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ Микола Лазарович звернувся до аудиторії: «Знаймо і бережімо нашу історію. Росія, точніше, Московія, гнобить Україну із середини XVII століття, жорстоко придушуючи наш народ і вкравши собі нашу історію. Закликаю пам’ятати, що нинішня Росія залишається такою ж ворожою до України, як це було в епоху царя Петра І». Гість подарував бібліотеці свою книжку «Російсько-українська війна».

Тернопільська поетеса і громадська діячка Олександра Кара нагадала школярикам, що серед Героїв Небесної Сотні, які прийшли на Майдан відстоювати європейські цінності, державний суверенітет України і віддали за це свої юні життя, є уродженці Тернопільського краю. Вона прочитала нові, щойно написані патріотичні вірші. Школярі щиро аплодували поетесі. Не шкодували аплодисментів і поету Івану Кушніру та співачці Ярославі Дикалюк за їхній пісенний реквієм Небесній Сотні.

Надія ШВЕЦЬ

м. Тернопіль

Фото з вільних джерел