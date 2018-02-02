Конкурс учнівської творчості

У навчально-методичному кабінеті Тернопільського обласного методичного центру народної творчості відбувся третій етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.
На обласний перегляд було представлено 125 творчих робіт учнів мистецьких шкіл Тернопільщини, виконаних у різних техніках і матеріалах.
Журі конкурсу на чолі з директором Тернопільського обласного художнього музею, членом Міжнародної асоціації мистецтвознавців, членом Національної спілки художників України, заслуженим працівником культури України І. Дудою визначило переможців обласного етапу конкурсу.
У номінації «Образотворче мистецтво» перемогли учні Козівської, Заводської, що в Чортківському районі, шкіл мистецтв, Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука та Підволочиської художньої школи. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» — вихованці Заводської, Козівської шкіл мистецтв і Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука. Роботи переможців надіслані на Всеукраїнський конкурс до Києва.
Галина РОМАНСЬКА,
методист навчально-методичного кабінету.
Фото з вільних джерел