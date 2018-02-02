Конкурс учнівської творчості

ЖИВУЧИ У ВЛАСНОМУ СВІТІ РІДНИХ, ДРУЗІВ, РОБОТИ, ЗАХОПЛЕНЬ, ДОМАШНІХ КЛОПОТІВ, ЗАЦИКЛЕНІ НА СВОЄМУ ЧАСОВІ ТА ЙОГО РЕАЛІЯХ, МИ РІДКО ЗАДУМУЄМОСЬ, ЯК БАГАТО ЦІКАВИХ, ТАЛАНОВИТИХ ЛЮДЕЙ ХОДИЛО ПО ЦІЙ ЗЕМЛІ ДО НАС, ЯКИМИ НЕПРОСТИМИ, А ТО Й ТРАГІЧНИМИ БУЛИ ЇХНІ ДОЛІ ТА ЯКУ СПАДЩИНУ ВОНИ ЗАЛИШИЛИ ПО СОБІ. ЗАВІСУ НАД ОДНИМ ТАКИМ ІМЕНЕМ ВІДСЛОНИЛИ В ГАЛЕРЕЇ […]