Місця щасливих людей

Щороку ООН проводить дослідження, в якому визначає, де ж живуть найщасливіші в світі люди. Цьогоріч, за їхніми результатами, стало відомо п’ять країн — місць щасливих людей.

Перше місце посіла Норвегія, друге — Данія, третє — Ісландія, четверте і п’яте присудили відповідно Швейцарії та Фінляндії. Мешканці цих країн довіряють своїй владі, впевнені у завтрашньому дні, вміють тішитися приємними дрібницями життя, сповідують високі сімейні цінності та довіряють одне одному. І це попри різні негаразди: так, у Норвегії та Ісландії складний клімат, чимало похмурих дощових і холодних днів, у Данії — великі податки. Головне — люди не акцентують увагу на проблемах, а шукають позитив.

Підготувала О. ЯКУШКО.

Фото з вільних джерел