Слова не завжди здатні передати той емоційний бентежний трепет, який відчували учні шкіл обласного центру, які того дня прийшли в Тернопільську центральну міську бібліотеку для дітей, щоб взяти участь у скорботній і водночас оптимістичній годині пам’яті героїв Майдану.

Вони бережно перегортали сторінки книг, експонованих на виставці «Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії», не тамували сліз, коли слухали відому на всю Україну пісню на слова нашого славетного земляка, поета-пісняра Сергія Сірого «Серце плакало». Діти не вміють фальшивити, вони щирі у переживаннях, емоційному сприйнятті світу.

Бібліотекар Віолета Намисняк нагадала, що найстрашнішою та найтрагічнішою була ніч з 18 на 19 люте, так звана ніч апокаліпсису, після якої настав «чорний четвер» 20 лютого. Бо саме тоді на очах у всього світу тодішня влада розстрілювала свій народ, коли озброєній силі протистояли гарячі серця, злу давала відсіч любов, а кулями влада намагалася вбити українську мрію.

Учасник АТО, історик, політолог, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ Микола Лазарович звернувся до аудиторії простими словами: «Знаймо і бережімо нашу історію. Росія, точніше, Московія, гнобить Україну із середини сімнадцятого століття, жорстоко придушуючи наш народ, вкравши собі нашу історію. Закликаю пам’ятати, що нинішня Росія залишається такою ж ворожою до України, як це було в епоху їхнього царя Петра першого». Микола Лазарович подарував бібліотеці свою книжку «Російсько-українська війна».

Тернопільська поетеса та громадська діячка Олександра Кара нагадала школярикам, що серед Героїв Небесної Сотні, які прийшли на Майдан відстоювати європейські цінності, державний суверенітет України і віддали за це свої юні життя, є шестеро уродженців Тернопільського краю. Вона прочитала нові, щойно написані патріотичні вірші. Школярі щиро аплодували поетесі. Не шкодували аплодисментів і поетові Івану Кушніру та співачці Ярославі Дикалюк за їхній пісенний реквієм Небесній Сотні.

Надія ШВЕЦЬ.

Фото з вільних джерел