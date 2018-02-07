Сильна жінка красивого міста

Заліщицький міський голова Алла Квач ніколи не мріяла про кар’єру у владі. Стоматолог за освітою, вона мала безліч вдячних пацієнтів, але сьогодні не має змоги присвятити себе улюбленій справі. Більшість жителів міста над Дністром два роки тому захотіли бачити її очільником міської ради, і вона перемогла на виборах.

Багато скептиків тоді перешіптувалось: що зможе зробити для розвитку міста жінка, яка не має досвіду такої роботи? Адже Заліщики давно потребують, так би мовити, капітального ремонту. Занедбано туристичну сферу, каналізаційні та очисні споруди вже давно треба реконструювати, потрібно відновлювати водогін, відбудовувати знищені дороги та наповнювати бюджет міста. Чи зможе вона? За два роки роботи Алла Квач довела, що змогла. І хоч на цьому шляху не все так легко, вона наполегливо йде до своєї мети, ставлячи перед собою і своєю командою завдання за завданням і вирішуючи їх.

Про принципову позицію мера в питанні захисту інтересів громади знають усі: жителі, керівники району, області, України. Непримиренна до брехні, словоблудства і бюрократії, новий голова побудувала роботу очолюваної нею ради так, щоб люди отримували допомогу у вирішенні своїх питань не на словах й обіцянках, а на ділі. Чесна й принципова передусім до самої себе, цього вимагає і від інших.

Заліщани пам’ятають, як на одному зі столичних телеканалів Алла Василівна на всю країну розповіла про свого сина Ореста Квача — бійця батальйону територіальної оборони «Айдар», який загинув у бою 27 липня 2014 року поблизу міста Лутугиного на Луганщині. Про бюрократичні проблеми з документами, що ніяк не розв’язували державні органи, почули і посадовці, від яких залежало вирішення цього питання.

Її син — це невимовний біль матері. Стримано розповідає про нього, але відчутно, як плаче серце мужньої жінки.

— Орест народився в Заліщиках, тут виріс, як і я та всі мої діти. Це місто дуже любив, знав кожен куточок у ньому, за нього й загинув. Тому мій обов’язок — дбати та розвивати Заліщики, — розповідає Алла Квач. — На протилежному боці Дністра, на високій кручі, син любив відпочивати разом із друзями. Орест мріяв посадити там дуби. Після його загибелі ми разом з родичами, найближчими друзями, однокласниками, учителями виконали волю сина — висадили сотню дерев. Звемо цю місцину «Орестовими дубами». Він часто бував у міському парку, там зростає старий дуб — улюблене дерево Ореста. Непокоїло його, що парк занепадає, а береги Дністра засмічують. Тому для мене одними із важливих завдань стали відбудова парків, очищення берегів Дністра, упорядкування пам’ятних знаків та благоустрій міста.

Приємно бачити, як змінився за останні півтора року парк «Молодіжний». Разом із комунальною службою, громадою, меценатами, активістами Алла Квач доклала чимало зусиль для його впорядкування: розчистили хащі, заасфальтували алеї, встановили ліхтарі, лавки, урни, облаштували оглядовий майданчик над Дністром. В оновленому парку вже два роки поспіль проходить фестиваль «Заліщики-Фест».

Щоб проводити роботи з благоустрою міста, торік для Заліщицького комунального підприємства за кошти міського бюджету придбали новий екскаватор.

Щодня — нові ідеї і плани. Усе треба встигнути, часом — на власному прикладі переконувати людей, що зміни починаються із кожного з нас. Робочий день Алли Василівни розпочинається удосвіта. Голова міста обдумує план роботи на день, а до сьомої ранку сформовано уже 30—40 питань, які потребують вирішення. У житті Алла Квач керується принципом: хабарів не беру, не краду, працюю чесно!

До скептиків моя співрозмовниця ставиться по-філософськи і каже так: усім не догодиш. Особливо тим, хто звик нічого не робити. Незадоволені будуть завжди, але якщо критикуєш — пропонуй, пропонуєш — роби. Головне — змінити свідомість людей, навчити їх ставити вище те, що об’єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє міста. Алла Василівна переконана: поки в неї є справжні друзі і сильна команда — усе має вдатися.

Мріє Алла Квач відновити туристичну привабливість Заліщиків. Адже колись тут була «Дністровська Рів’єра» — відомий курорт із зручними пляжами, відпочинковими віллами та готелями. Команда працює над кількома проектами, бере участь у конкурсах, семінарах, форумах з розвитку міста.

Наразі проводиться робота із відновлення лінії водогону та очисних споруд, які побудовані більше ніж двадцять років тому. Міська рада працює над проектом реконструкції, що є першочерговим завданням. Проте без солідних фінансових вкладів і підтримки держави справи з місця не зрушити.

— Робота мерії — це водопостачання, каналізація, освітлення, дороги, тротуари, благоустрій міста, — стверджує Алла Квач. — Велике значення має тісна співпраця із комунальними службами. Ми є ініціаторами цікавих творчих проектів. Співпрацюємо з молоддю, школами, бібліотеками, краєзнавчим музеєм, облаштовуємо дитячі майданчики, допомагаємо учасникам АТО та малозабезпеченим жителям. Заліщики — місто дивовижне насамперед своїми людьми. Воно надихає і спонукає діяти в напрямку добрих справ. Завжди закликаю всіх бути патріотами свого краю не на словах, а на ділі. Також, користуючись нагодою, висловлюю щирі слова вдячності всім, хто не байдужий до долі нашого міста і вносить посильний вклад у покращення благоустрою, облаштування прибудинкових територій, місць загального користування, зон відпочинку. Від кожного з нас залежить, якими будуть Заліщики сьогодні і в майбутньому.

Ірина МАДЗІЙ.

На фото авторки: міський голова Заліщиків Алла КВАЧ.