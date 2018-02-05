У відновленому храмі знову звучить молитва

Надзвичайно радісна подія і велике свято відбулися нещодавно на парафії Різдва Івана Хрестителя в селі Яблунівці на Підгаєччині — освячення престолу та всього приміщення відновленої після пожежі церкви. Біда сталася в ніч із п’ятого на шосте червня минулого року через коротке замикання. Повністю вигорів вівтар, згоріли церковні предмети, потріскав і закіптявів іконостас, вікна, стіни, образи, панікадила, фани спеклись. Чудом вціліла лише плащаниця. Приміщення стало непридатним для здійснення літургії. Церква збудована 1994 року, майже нова споруда. Все, що надбалося за ці роки, або згоріло, або стало непридатним. Три дні був шок, а потім почалась нелегка віднова.

Смуток і якась тимчасова розгубленість увінчалися великою радістю, що стала історичною подією для парафії. З архіпастирським візитом на освячення прибув преосвященний владика Дмитро Григорак, ЧСВВ, правлячий архієрей Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Зустрічала його перед храмом уся громада на чолі з парохом о. Ігорем Жовтком, отцем-деканом Василем Майкою, священиками Підгаєцького та Монастириського деканатів, гостями з навколишніх сіл.

Під урочисті звуки церковних дзвонів і веселі колядки маленькі дівчатка в гарних різнобарвних хустках пелюстками з квітів встеляли владиці дорогу до храму. Щирі вітання на його адресу звучали з уст маленьких парафіян. І за доброю українською традицією йому піднесли запашний коровай на вишитому рушнику.

Правлячий владика очолив архієрейську Божественну літургію, йому співслужили присутні священики та диякони. Всю святу літургію своїм чудовим співом супроводжував церковний хор парафії.

Родинно-теплим вийшло свято. Відновлена церква стала неймовірно гарною. Якась особлива присутність Господа відчувалася в ній. Звичайно, багато праці, коштів, матеріальних пожертв вклала у це громада Яблунівки, але завдяки одній громаді свято не відбулось би. Цю радість нашій парафії подарували і жертводавці — вихідці із села, о. Кирило Ангелов зі США, Тетяна і Назар Кудли теж зі Сполучених Штатів, жителі сіл Підгаєцького і Монастириського районів: Білокриниці, Бронгалівки, Буди, Бокова, Ваги, Вербова, Волиці, Галича, Гнильчого, Пановичів, Голгочі, Бульбівки, Голєндри, Григорова, Горожанки, Загайців, Завалова, Заставчого, Затурина, Завадівки, Нової Гути, Литвинова, Рудників, Лисої, Марцелівки, Мозолівки, Мужилова, Маркови, Ковалівки, Новосілки, Носова, Підгайців, Поплавів, Підлісного, Середнього, Старого Міста, Сільця, Степового, Угринова, Юстинівки.

Громада села Яблунівки з парохом о. Ігорем Жовтком щиро дякують усім жертводавцям, які причинилися до тієї урочистої події, а також парохам сіл за допомогу в організації збору коштів. Подяка і страховій компанії «Оранта» в особі керівника Підгаєцького відділення В. Г. Мартина, за страхове відшкодування. На урочистій Божественній літургії владика Дмитро і священики зносили молитви до Бога за них та їхні родини.

А понад усе — велика дяка Господу за зіслану ласку, вислухані молитви і велику благодать. У перші дні після пожежі очі боялись, але, з волі Господа, руки поволі стали робити, Бог провадив і посилав думки й людей, щоб церква парафії Різдва Івана Хрестителя відновилася і засвітилася великою радістю. Дякуємо щиро!

Чого від нас потребує Господь? Щирої, ревної молитви, добрих справ, навіть маленьких, ділитися хлібом земним, бути окрасою тої відновленої обителі, добрими помічниками пароха, єдності і великої любові, бо як сказав Іван Хреститель: «На схилі життя нас судитимуть відповідно до любові».

Мирослава БОГУЦЬКА.

P.S. Вашу газету читають мої односельці, а моя родина в Запоріжжі вже багато років передплачує її. (Я тепер в Яблунівці, доглядаю маму). Тому саме з вами ділюся нашою великою радістю.

Фото авторки