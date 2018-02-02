Нині багато говорять про те, що Мін’юст ухвалив закон, який примусить чоловіків, котрі не платять аліменти, зробити це, або до них буде застосовано серйозне покарання. Мій колишній чоловік уже кілька років ані копійки не дає нам з дитиною. Поясніть, що саме його очікує за новим законом?

Оксана МУЛЯР.

Проблема безвідповідального ставлення батьків до утримання своїх дітей, справді, є однією з найбільш актуальних в Україні. На обліку виконавчої служби Міністерства юстиції перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів. З них понад 90 тисяч стосуються боргу, який перевищує шість місяців. І це при тому, що лише за минулий рік державні виконавці Мін’юсту стягнули понад 2,4 млрд грн заборгованості по аліментах на користь 576 тисяч дітей.

Розв’язати проблему без законодавчих змін було неможливо. Тому Мін’юст розробив законопроект №7277 #ЧужихДітейНеБуває про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів.

Документ підтримала Верховна Рада України та підписав Президент України. Шостого лютого цього року закон набуває чинності.

Які нові засоби впливу запроваджує закон?

Спрощується порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Законом на виконавця покладається обов’язок встановлювати таке обмеження без участі суду.

Крім того, з моменту вступу у дію закону злісних неплатників буде обмежено в праві керування транспортними засобами, у праві користування вогнепальною зброєю та в праві полювання.

Той із батьків, хто не проживає з дитиною і має заборгованість зі сплати аліментів, не зможе впливати на рішення щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку.

Усі ці обмеження застосовуватимуться до повного погашення заборгованості. Окрім цього, для неплатників вводиться новий вид адміністративного стягнення — суспільно корисні роботи. Оплата за такі роботи йтиме на погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Чи до всіх боржників будуть застосовуватися такі заходи?

Важливо звернути увагу на те, що ці положення закону застосовуються лише до злісних неплатників аліментів — борг яких перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Водночас ми не збираємося залишати недобросовісних батьків без засобів заробітку чи нормального життя. Для прикладу, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами не може застосовуватися до боржника якщо: керування транспортними засобами є для боржника основним законним джерелом доходу; в разі використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю; у випадку проходження боржником військової служби; розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліменти. У таких випадках рішення щодо застосування обмежень визначатимуться окремо, враховуючи всі обставини.

Скільки коштує звернення до суду з вимогою стягнути борг?

Відповідно до ухвалених змін батьки, які подають заяву щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору.