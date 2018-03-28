Адитивні технології — крок у майбутнє

За ініціативи дирекції ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» для студентів коледжу придбано 3D-принтер. Зокрема, студенти, які освоюють спеціальність «Комп’ютерна інженерія», зможуть використовувати сучасне обладнання на навчальних заняттях з інженерної та комп’ютерної графіки, мікропроцесорних систем, архітектури комп’ютерів, системного програмування.

Використання 3D-технологій у навчальному процесі дасть змогу суттєво підвищити його ефективність завдяки наближенню віртуального комп’ютерного середовища до реального тривимірного світу. 3D-друк дасть можливість майбутнім фахівцям створити тривимірну модель виробу на комп’ютері та за короткий час отримати повноцінний фізичний об’єкт, що відповідає заданим параметрам.

— Апробуючи нове обладнання, студенти отримують безцінний досвід та оцінюють специфіку 3D-технологій на практиці, — розповідає викладач комп’ютерних дисциплін коледжу Артур Червоняк. — Для студентів відкривається можливість реалізації авторських проектів, друк практичних завдань, розвиток творчих здібностей і навичок. Створюючи макет чи яку-небудь деталь, попередньо змоделювавши її в програмі, вже через деякий час її можна буде розглянути в руках та повноцінно оцінити якість роботи. На дисплеї комп’ютера чи на папері зробити це набагато важче.

Ірина МАДЗІЙ.

На фото із сайту Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого: під час занять у класі комп’ютерної інженерії