Авто для АТО

Ключі від автомобіля для 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії волонтери вручили 15 березня 2018 року під час урочин з нагоди Дня добровольця на Театральному майдані Тернополя. Збір коштів на ремонт транспортного засобу і пальне, аби доправити його в зону бойових дій на Донбасі, організував благодійний фонд «Наша надія Кременець».

Як розповів капелан-волонтер протоієрей Андрій Любунь, долучилися до доброї справи навчальні заклади, підприємці Кременеччини і Смиги, що на Рівненщині, парафії УПЦ Київського патріархату сіл Горинки і Білокриниці, тернополяни.

Завдяки спільним зусиллям бійцям, котрі протистоять російському агресору і його поплічникам на східних рубежах Української держави, зібрали необхідні речі, предмети гігієни, продукти, а ще — дитячі малюнки, листи, листівки, які, як зізналися добровольці, є найбільшою їхньою підтримкою на фронті.

Віра КАСІЯН.

Фото з вільних джерел