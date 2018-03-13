Байка від пляцка

Був колись у нашім селі такий магазин, же мав дві кімнаті. В їдній продавали всяке різне, а в другій наливали, хто хтів випити. Продавчиня знала всіх синячків, які, ще й півні сонця не зобачили, а вже тупцювали під дверми магазину. Хто не мав чим заплатити, того писала в «чорну книжку», і мусів за пару днів гроші віддати.

Був їден такий фраєр, же хильнути любив, а грошей не мав. Продавчиня його з магазину ніцно гонила.

За якийсь час на її місце прийшла їдна дівчина, зо сусідного села. Теперка «чорну книжку» вела вона. У перший же її робочий день наш хлопака прийшов просити фляшку. Дівчина видала, записала і відпустила з товаром. Петрусько спорожнив тару зразу за дверми, а потім, щось подумавши, побіг додому. За годину вернувсі він в новій одежі. Попросив дві фляшки і хліб. Дівчина, певно, такий трюк не розгледіла. Видала і відкрила книжку. «Завтра ж принесу гроші, — нахиливсі Петрусько через прилавок. — Запиши — Іван».

Я си згадав той трапунок, як вчув по телевізору, же наш Президент віддихав за границьою під чужим іменем. Бідаку так загонили, же навіть на віддих за свої гроші мусів тікати чорним ходом, ще й інакше сі назвати. Але не помогло. Вичислили. До речі, як і нашого Петруська — вирішив він третий раз долю випробувати. От тілько не повезло — «спалили» другі синячки.

А тепер вистарчит байки слухати, берімсі до роботи і кухні.

Наладьте си півтори шклянки муки, дві яйци, шклянку сметани, півслоїчка згущівки, пів чайної лижки поташу, шклянку цукру і три чайних лижки какао. Для крему запасітьсі 200-грамовою пачкою масла, ще їдним слоїчком згущівки і чайною лижкою какао. Яйці збийте міксером. Поступово всипте всьой цукор і продовжіт збивати. Потовчіт то хвилин п’ять-сім. В окремій мисці вінчиком змішайте сметану і поташ. У збиті яйці вливаємо тую сметану з поташом, всипаємо какао і згущівку. Файно вимішуємо і додаємо муку. Беремо середну форму, застеляємо папером для випічки. Виливаємо туда тісто. Духовку розігріваємо до 180 градусів, ставимо пляцок і печемо півгодинки. Перевіряйте готовність сірничком. Як буде корж готовий, остудіт і розріжте його на три частині. Кажну змастіт кремом і складіт пляцок. Я як маю в запасі чоколядку, то розтоплюю її на водяній бані й заливаю верх пляцка. А як не маю, то розводжу цукор у воді, мащу верх, а тоди посипаю кокосовою стружкою. Як ніц під руками не маєте, то не страшно. Головне, жеби всередині пляцок був добрий.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича