Чим вас здивують тернопільські книговидавці

Класична й сучасна художня проза, видання для дітей і спортивні методики – таким тематичним розмаїттям ознаменувалась робота видавництва «Джура» від початку цього року. Це свідчить про намагання достукатись до широкої аудиторії і знайти свого читача. Про цьогорічні книжкові новинки видавництва – далі.

«Під тихий вечір» Богдана Лепкого – це книга про співжиття всіх верств і національних груп українського суспільства та його закони, через які двоє закоханих не змогли бути разом. Провідна сюжетна лінія тут – українсько-польські стосунки – злободенна тема у сучасному житті України. Незадовго до виходу книги в Україні відзначили 145 років від дня народження поета і письменника. Можливо, цей факт посилив інтерес до маловідомого видання, що якраз зʼявилось на полицях книгарень.

Шлях книги «Ти зробив усе, що зміг» авторства Лесі Орляк почався із минулорічного Форуму видавців. Отримавши відтоді чимало відгуків, у 2018 році вона набула великої популярності серед читачів. Першопричиною цього стала тема війни на сході, яка не зачіпає за живе хіба що байдужого. Особливо, коли пише мати, яка втратила на війні сина. Особливої популярності книга набуває на Тернопільщині, адже головний і реальний її персонаж Сашко Орляк народився і проживав у нашому місті.

«У кігтях білого орла» – це перша книга акросемилогії життя «Очима і серцем» Г. Петрука-Попика, опублікована після смерті автора. У цій автобіографічній і дещо комічній розповіді йдеться про дитинство малого шумчанина на тлі польської окупації у 30-х рр минулого століття, проблематика якої загострюються дедалі більше. Поки що книга лише починає достукуватись до читача, і, швидше за все, не стане бестселером, але є оригінальною і цінною завдяки дитячим спогадам автора.

«Бурмотійко і Даринка». Вкотре тернопільська письменниця Валентина Семеняк ставить собі за мету достукатись до людської душі. Цього разу – через дитячу книжку. Ця невелика за обсягом ілюстрована історія навчає бути чуйними і доброзичливими. Книга урізноманітнює і доповнює попередні видання, що є досить невибагливими за жанрами та пропагують такі життєві цінності як мудрість, любов та силу духу.

А ось про фізичну силу та здоров’я йдеться у книзі Вікторії Корольової «Всюди королева». За її словами, ці спортивні методики дають можливість ефективно тренуватись вдома, поза спортзалом. Дизайнерське рішення книги досить оригінальне, хоча тема зовсім не нова. Друк цієї книги можна розглядати як комерційне рішення, що не співпадає із звичним видавничим репертуаром.

Тетяна ТЕТЕРА,

студентка ІІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото авторки