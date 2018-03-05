У ЯКІЙ КРАЇНІ ЖИВЕМО. «Уся Україна — економічна, політична, соціальна системи — побудовані на суцільній монополії. Олігархічні клани одноосібно володіють і природними ресурсами, і цілими галузями економіки. Їхні надприбутки — не від створення якихось видатних продуктів. Просто в певний час вони захопили підприємства, які були створені усіма громадянами, собі… Тоді чинний президент Леонід Кучма став арбітром процесу захоплення. А тепер це монопольне становище використовується для того, щоб викачувати все наявне в громадян. Та ж історія в політиці. Для того, щоб «кришувати» свої монополії, олігархи створили політичні партії, які створюють під них правила існування країни. А потім усе це накрили, як «мідним тазом», засобами масової інформації. І країна «накрилась», тому що в Україні зупинилась будь-яка конкуренція: в економіці, політиці, соціальні ліфти не працюють». То думка народного депутата України Віктора Чумака.

НА ПОРОЗІ НОВОЇ ХВИЛІ. Як свідчать дослідження Київського міжнародного інституту соціології, кожний третій опитаний розглядає можливість виїхати з країни — уже незабаром чи за певних сприятливих обставин. 55% потенційних емігрантів — молодь, 44% — люди віком від 30 до 39 років, 33% — 40—50-річні. 40 відсотків респондентів, що розглядають можливість виїхати, мають вищу освіту; за гендерним аспектом 32% чоловічого населення країни і 27% жіночого бажають шукати щастя на чужині. Найчастіше думки про еміграцію переймають жителів містечок та міст. Селяни переважно тримаються власних осель і своєї землі, стверджують соціологи.

ЩО ПОДАРУВАВ ПОРОШЕНКО ГРИБАУСКАЙТЕ? Під час недавнього візиту до Литви Президент України Петро Порошенко подарував президенту Литви Далі Грибаускайте копію «Луцького» списку Другого Литовського статуту — зведення законів Великого князівства Литовського 1566 року. «В історії України та Литви є багато спільних сторінок. І одним із таких прикладів є «Луцький» список Другого Литовського статуту. Сьогодні, коли Литва святкує сторіччя відновлення державності, з великим задоволенням вручив Далі Грибаускайте цей фоліант (книгу — Д. В.) на знак нашої дружби», — написав у Фейсбуці П. Порошенко. Рукописний «Луцький» список зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки ім. Вернадського НАНУ.

ЯК МЕРТВОМУ ПРИМОЧКИ. Комісія Національного музею-садиби М. І. Пирогова звернулася до уряду з проханням надати дозвіл на ребальзамування тіла вченого та виділити на це кошти у розмірі 199 тисяч 34 гривні. В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун не впевнена, що у ХХІ столітті на такі процедури повинні витрачатися бюджетні кошти. «На цю суму можна, наприклад, придбати більше сотні упаковок препарату для лікування гострого лейкозу (часто маємо запит від регіонів на ці ліки) або інших лікарських засобів, які могли б допомогти пацієнтам», — сказала вона.

ПИРОГОВ ЦЬОГО НЕ ХОТІВ. Заява в. о. міністра обурила частину суспільства, особливо жителів Вінниці. Забальзамоване тіло Миколи Пирогова, якого вважають засновником військово-польової хірургії, лежить у склепі уже 136 років. Пережило війни (за 8 кілометрів від Вінниці була одна зі ставок Гітлера — «Вервольф»), революції, економічні кризи. Вінничани вважають Пирогова мало не святим (не брав грошей з бідних). А тут його пропонують закопати в землю! Сам Пирогов заповідав, аби його поховали у маєтку Вишня, де прожив останні 20 років життя. Забальзамувати Миколу Івановича розпорядилася його дружина.

СПІВУЧАСНИКИ ЗЛОЧИНІВ. Український історик, релігієзнавець, викладач Ігор Козловський, якого звільнили з полону терористів, розповів: «Українська православна церква, орієнтована на Московський патріархат, опинилася в дуже складній ситуації. Дуже. З одного боку, вони бажані на окупованих територіях, оскільки з точки зору тієї сили, яка захопила владу, УПЦ фактично є інструментом, який освячує ці дії, відповідно вони знаходяться у більш привілейованому становищі, ніж будь-яка інша релігійна організація». І. Козловський також розповів, що священики УПЦ (МП) беруть участь у демонстраціях, парадах, відкритті різних пам’яток разом з керівництвом бойовиків, і «фактично стають співучасниками злочинів терористів».

НАЧУВАЙТЕСЬ, НЕПЛАТНИКИ АЛІМЕНТІВ. Тепер кожна українська наречена, перш ніж стати на рушничок щастя, зможе перевірити, чи її обранець не має фінансових зобов’язань перед іншою сім’єю. Відкритий реєстр злісних неплатників аліментів розміщено на сайті Міністерства юстиції України. У переліку — ті боржники, які не сплачують аліментів протягом трьох місяців і більше. У системі вже понад 75 тисяч записів. Щоб розшукати конкретну людину, потрібно ввести у пошуковий рядок прізвище «підозрюваного» та дату його народження. Нагадаємо, що до неплатників аліментів уже діє заборона на виїзд за кордон, обмеження на право користування транспортним засобом та носіння зброї. Тепер до них можна застосовувати суспільно-корисні роботи, плата за які піде на погашення заборгованості.

За інформаціями видань «День», «Сільські вісті», «Українська правда», «Високий Замок», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел