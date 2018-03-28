НІЧОГО СЕБЕ ДУРИТИ. Народний депутат України від ББП Олександр Бригинець заявив, що він не проти, якщо у складі миротворчої місії на Донбасі будуть і білоруські військові. Але ж Білорусь, як і Росія, входить до складу російського військового ОДКБ — «Орга-нізації договору про колективну безпеку». До того ж Білорусь — складова так званої союзної держави Росії та Білорусі. Там і армія, і спецслужби під контролем Москви. Та й білоруська державна незалежність — це фейк. «Не треба ілюзій про «братську Білорусь». Ми вже дорого заплатили за ілюзії про «братську Росію», про «братську Польщу». 1917—1918 років Центральна Рада була щиро впевнена в тому, що якщо вона не хоче воювати проти інших, то й інші проти неї не воюватимуть. «Братська Росія» і «братська Польща» дуже швидко та криваво ті ілюзії роз-віяли. Загалом, як казав Шевченко, «Не дуріть самі себе». Україна повинна навчитися жорстко стояти на своєму і не погоджуватися з тим, що їй загрожує… Тоді й найближчі сусіди протверезіють, зрозумівши, що Україна не є для них легкою здобиччю», — зазначає «День».

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УСЕ ПІЗНАЄТЬСЯ В ПОРІВНЯННІ. Попри оптимістичні заяви влади про посилення євроінтеграції останніми роками, зокрема в економічному аспекті, лише торік Україна змогла вийти в експортуванні товарів до ЄС на «довоєнні» показники: як інформує Держстат, вторгували 17,5 мільярда доларів (2013-го —16,7 млрд дол., 2014-го — 17 млрд дол.) А загальний обсяг торгівлі досяг лише 68 відсотків від рівня 2013-го. За «персональними» показниками лідирує Росія: хоча експорт туди значно впав, її частка становить 9,1% (продано товарів на 3,9 млрд дол.) На другому місці — Польща, на третьому — Туреччина.

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ХТОСЬ ЇДЕ І ДО НАС. Торік на постійне місце проживання до нашої держави переїхали 4027 іноземних громадян. Найбільше — із Росії (2776 осіб), 239 турків і 209 молдаван. У цілому ж за минулий рік в Україну в’їхали 14 мільйонів 229 тисяч 642 іноземних громадянини, з них найбільше з Молдови — чотири мільйони 435 тисяч 664 особи.

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ЦІНА СВОБОДИ. Патріарх Філарет зустрівся з мамою вбитої Аміни Окуєвої, журналісткою за фахом Іриною Камінською на її прохання. Жінка поділилася своїми переживаннями з приводу вбивства доньки Аміни, яка захищала Україну від агресора, а також висловила повагу щодо діяльності українського Патріарха. «Аміна завжди пишалася вами й говорила, що ви сильний та послідовний і наводила вас, як яскравий приклад борця проти Росії», — згадувала Ірина Камінська. І додала від себе: «Ваша Святосте, все, чим займаєтеся ви — це спроба вирватися з ярма Росії, і я прекрасно розумію, наскільки це небезпечно. Також я знаю, що свобода вартує тоді чогось, коли є люди, котрі готові віддати за неї своє життя. Моя Аміна віддала своє життя за свободу українського народу».

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ПОЧАЛОСЯ? Українська громада єпархії Святого Володимира УГКЦ м. Страсбурга, після попереднього опитування вірних, 12 лютого цього року, у перший день Великого посту за григоріанським календарем, перейшла на служіння за його літургійним циклом. Перехід є попереднім, пробний термін застосування нового календаря в богослужіннях триватиме два роки. У разі позитивного досвіду остаточний перехід відбудеться у 2020 році. У Паризькій єпархії це вже друга громада, яка перейшла на григоріанський календар. Першими стали українці студентського міста Лювен у Бельгії. Також громада м. Санліс має традицію святкувати Різдво Христове згідно із григоріанським та юліанським календарями.

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НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИБАЧАТИСЯ… Віце-прем’єр Болгарії Валері Симеонов оголосив, що не збирається вибачатися за свої слова на адресу патріарха Кирила, якого назвав «сигаретним митрополитом» і «другосортним агентом КДБ». «Я не відчуваю за собою ніякої провини, тому що людині, котра говорить правду, нема за що вибачатися. Мої слова були винятково точними. Я обмірковую все, що кажу», — повідомив Симеонов.

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КІР ЛЮТУЄ. Хвиля захворюваності на цю недугу, що уразила Україну, накрила всю Європу. Найбільше постраждали від кору жителі Румунії (звідки, власне, він прийшов до нас), на другому місці — Італія, на третьому — Україна. Загалом, за інформацією офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі, торік у регіоні зареєстрували 21315 випадків захворювання (5273 позаторік). Померло на всій території 35 осіб.

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ПРОДАЖ ЗБРОЇ У СВІТІ в 2013—2017 роках збільшився загалом на десять відсотків порівняно з періодом 2008—2012 років. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Найбільшими світовими експортерами зброї є США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. За останні п’ять років США наростили поставки озброєнь майже на чверть і тепер сконцентрували майже 34% світового продажу. Вашингтон поставляє озброєння в 98 країн. Найактивніше в світі скуповують зброю Індія, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ.

За інформаціями видань «День», «Сільські вісті», RISU, «Україна молода», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел