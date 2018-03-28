БЕЗ ПОЛІТИЧНОЇ БІЖУТЕРІЇ. Легендарна письменниця Ліна Костенко відсвяткувала 88-му річницю з дня народження. Її називають символом покоління «бунту опору», совістю та душею України. У радянські часи вона була в колі дисидентів. У 1968 році виступила на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті «Літературна Україна». Після цього її ім’я в радянській пресі не згадували довгі роки. У 1987-му Ліна Костенко видала роман у віршах «Маруся Чурай», за який була удостоєна Шевченківської премії. У 2010 році, після фактично 20-річної перерви, презентувала прозову книжку «Записки українського самашедшого». Письменниця уникає світських тусовок. Вона навіть відмовилася від звання Героя України, заявивши: «Політичної біжутерії не ношу».

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НЕСЛАБКА СТАТЬ. Двадцять п’ять тисяч жінок служать у Збройних силах України. Три тисячі з них носять офіцерські погони. У зоні бойових дій на Донбасі нині несуть службу дві тисячі представниць неслабкої статі.

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«ВЛАДА Й БІЗНЕС в Україні тісно переплелися, ключові сектори економіки розподілені між десятьма фінансово-промисловими групами. Цю систему неможливо змінити, роблячи тактичні кроки. Потрібне перезавантаження. Держава мала б підтримувати малий і середній бізнес. Не робить цього, бо чиновники не бачать тут свого приватного інтересу. За кожним підприємцем, щоб отримати «відкат», не побігаєш. Чиновникам вигідно працювати з великим бізнесом — той сам пропонує схему «винагороди». Держава витискає останні соки з економіки у вигляді податків. І направляє ці крихти в галузі, що здатні існувати без цієї підтримки». То оцінки економіста Олексія Куща.

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ПИТАННЯ РУБА. Ангела Меркель як сучасний лідер німців не раз демонструвала свою мудрість, витримку і передбачливість. Тому дивує, навіть шокує її позиція щодо будівництва газогону «Північний потік-2». Незважаючи на спротив України, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії, Естонії, Данії, Швеції та багатьох інших європейських країн, а також Сполучених Штатів (Вашингтон пригрозив санкціями компаніям, які братимуть участь у будівництві «Північного потоку-2»), Меркель підтримує цей проект, заявляючи, що він не політичний, а економічний. Мовляв, Європі потрібна диверсифікація у постачанні газу. «А нічого, що газ той же, російський, з одного джерела? Нічого, що цей проект позбавляє Україну трьох мільярдів доларів прибутку на рік від транзиту російського газу на Захід? Який сенс однією рукою допомагати Україні, а другою встромляти їй ніж у спину», — запитує «Високий Замок».

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ДО СЛОВА, «Північний потік-2» розв’язує Кремлю руки для повномасштабної війни з Україною. Коли українська газотранспортна система стане непотрібною Росії, як транзитна — можна бомбити. Вперше цю думку висловив відомий гросмейстер і блискучий аналітик Олександр Белявський. Потім про це сказав керівник «Нафтогазу» Олександр Коболєв. А недавно — прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який переконував у Берліні пані Меркель відмовитися від спільного газового проекту з Росією саме як політичного і небезпечного для миру в Європі. На жаль, безуспішно.

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КОЛИ СОВІСТЬ НЕ МОВЧИТЬ. Відомий на Сумщині священик УПЦ (МП) Григорій Селіванов разом з двома церковними громадами перейшов до Київського патріархату. За плечима о. Григорія близько тридцяти років пастирської служби в УПЦ (МП), завдяки його старанням збудовано низку храмів, свого часу о. Григорій опікувався 15-ма населеними пунктами. Про перехід до Київського патріархату священик задумався після відспівування двох воїнів-братів, які загинули в АТО.

За інформаціями видань «Україна молода», «Вискоий Замок», «Сільські вісті», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел