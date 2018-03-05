Думки-діаманти блаженнійшого Любомира Гузара

* Ніхто так не поважає нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільним — це бути відповідальним.

* Ми маємо щось лише тоді, коли прагнемо до чогось величного і чистого. Ми будемо пропащими, якщо думатимемо лише про задоволення власних потреб.

* Релігія — це не знання про Бога, а зустріч з Богом. Така зустріч може бути лише особиста.

* Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра. Якщо стараєтеся. Якщо гуртуєтеся. Якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити чесно, творчо.

* Еліта — це не просто ті люди, які вміють побачити проблему і швидко знайти рішення. Це люди, які вміють дивитися далеко вперед… Треба дивитися далі, значно далі вперед, щоб розуміти наслідки власних рішень. Той, хто дивиться далеко, насамперед зберігає головне — людську гідність.

* Ми дійшли до того, що людина дивиться на іншу людину як на ворога. Так багато насильства на телеекрані, що людина звикає до нього, думає, що так має бути. Коли нашим богом стає гріш, ми можемо дуже багато зробити, і це дуже небезпечно.

* Людина здорова, сильна часом ображається, коли ми хочемо щось для неї зробити: «Мені нічого не потрібно, дякую, я все маю». Людина хвора, немічна, престаріла може радіти весь день, коли до неї хтось щиро звернеться. Заради радості, яку ми можемо принести Богові і ближньому, варто трудитися, жертвувати свій час і власні зусилля.

* Мусимо вчити наших людей не підтримувати корупцію. Я сміюся, коли чую про великі державні програми, про законодавчу боротьбу з корупцією. Усе це сміх! Що таке корупція? Це гріх. А жоден гріх законом не поборете. Це треба виховувати.

* Єдність — це теж дар Божий. Та здається мені, що всі бажають його прийняти на власних умовах. Ніхто не хоче змінюватися. Кажуть: нехай увесь світ змінюється, але не примушуйте змінюватися мене.

* Якби ми, поділені, далекі одне від одного, щиро хотіли бути ближчими до Христа, ми ставали б ближчими одне до одного. Якщо ми з’єднані з Христом стовідсотково, ми стовідсотково з’єднані між собою.

Зібрав Ярослав БОРСУК.

м. Підгайці.

Фото з вільних джерел