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30.03.2018 автор:  Вільне Життя

«Голос країни». Ех, дівчата…

Недовго ми тішилися виступами на сцені «Голосу країни» тернопільського гурту «Акорд». На «сліпому» прослуховуванні його спів розвернув крісла всіх чотирьох тренерів. Хлопці довго радилися, кого з них обрати — і зупинились на Тіні Кароль. Їй заздрили інші тренери, казали, що вона виграла джек-пот. Та коли почалися вокальні бої, Тіна з легкістю відмовилась від «Акорду», вибравши їхню суперницю. Сказала при тому, що хлопці не пропадуть, їх хтось «вкраде». І справді, зробити це захотіли троє тренерів. Цього разу хлопці вже довго не думали і пішли до Джамали.

Але особливість «крадіжки» в тому, що вона не остаточна і може бути лише одна. Якщо тренер захоче ще когось «вкрасти», попередня «крадіжка» анулюється автоматично. Що, власне, й сталося минулої неділі: місце «Акорду» в «кімнаті очікування» зайняла Христина Храпова. Її теж намагалися «вкрасти» три тренери, але дівчина обрала Джамалу. Нашому квартету довелось залишити і кімнату очікування, і «Голос країни».

Ех, дівчата, ви з такою легкістю відмовилися від чотирьох тернопільських легенів, а вони тільки вас бачили своїми тренерами. Хтозна, може, у тренерів-чоловіків їм пощастило би більше. Адже тернополяни цілком мали шанс перемогти в «Голосі країни», якби там наголос робився саме на українській пісні. Але чомусь її носії так легко відсіваються в процесі пісенних змагань.

Г. ДМИТРУК.

Фото з вільних джерел

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