Недовго ми тішилися виступами на сцені «Голосу країни» тернопільського гурту «Акорд». На «сліпому» прослуховуванні його спів розвернув крісла всіх чотирьох тренерів. Хлопці довго радилися, кого з них обрати — і зупинились на Тіні Кароль. Їй заздрили інші тренери, казали, що вона виграла джек-пот. Та коли почалися вокальні бої, Тіна з легкістю відмовилась від «Акорду», вибравши їхню суперницю. Сказала при тому, що хлопці не пропадуть, їх хтось «вкраде». І справді, зробити це захотіли троє тренерів. Цього разу хлопці вже довго не думали і пішли до Джамали.

Але особливість «крадіжки» в тому, що вона не остаточна і може бути лише одна. Якщо тренер захоче ще когось «вкрасти», попередня «крадіжка» анулюється автоматично. Що, власне, й сталося минулої неділі: місце «Акорду» в «кімнаті очікування» зайняла Христина Храпова. Її теж намагалися «вкрасти» три тренери, але дівчина обрала Джамалу. Нашому квартету довелось залишити і кімнату очікування, і «Голос країни».

Ех, дівчата, ви з такою легкістю відмовилися від чотирьох тернопільських легенів, а вони тільки вас бачили своїми тренерами. Хтозна, може, у тренерів-чоловіків їм пощастило би більше. Адже тернополяни цілком мали шанс перемогти в «Голосі країни», якби там наголос робився саме на українській пісні. Але чомусь її носії так легко відсіваються в процесі пісенних змагань.

Г. ДМИТРУК.

Фото з вільних джерел