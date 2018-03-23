Інтернет — не зло

Вплив Інтернету, зокрема — соцмереж, можна розглядати з різних аспектів, адже вони можуть впливати на користувачів як позитивно, так і негативно. Це вже залежить від індивіда.

Я є безперечним прихильником Інтернету, проте не у всіх його проявах. Ви, напевно, неодноразово застосовували мережеві ресурси у своїй роботі чи повсякденному житті. З розвитком сучасних технологій це необхідно. Тільки подумайте, наскільки цей сервіс полегшує нам усім життя. Тут ви знайдете все: останні новини, прогноз погоди, рецепти смачних страв чи просто багато цікавої інформації.

Для мене, учениці 11 класу, Інтернет відіграє важливу роль у щоденному житті, адже я миттєво можу знайти потрібну інформацію, не витрачаючи години в бібліотеці у пошуках потрібної книги. Замість цього достатньо всього лиш натиснути кілька клавіш й отримати, що потрібно.

А на що я і такі ж школярі, витрачаємо час, що звільнився? Звісно, що на соцмережі. Це набагато полегшує спілкування і робить телефонний зв’язок уже не таким важливим. Я вважаю дивовижним те, що лист, який надсилаю, буде доставлено адресату за кілька секунд. Всесвітня мережа дає нам можливість ділитися своїми фото, розповідями, особистим життям.

Багато людей вважає, що Інтернет шкодить суспільству. Поширеною є також думка, що соцмережі й гаджети заважають нам, відволікають від важливих справ, проте це не заперечує той факт, що без всесвітньої павутини соціум не був би таким інформаційно розвиненим.

Хто зареєстрований хоча б в одній із соціальних мереж, зрозуміє мене: мозку потрібний відрізок часу для відпочинку, коли ви гортаєте стрічку новин і можете дізнатися про те, що відбувається у житті ваших друзів чи знайомих. Однак треба знати межу: є різниця між тим, щоб витратити на перегляд новин 30 хвилин і витратити 10 годин на добу. В останньому випадку справді можна стверджувати, що людина є залежною від соціальних мереж.

Вміти з користю використовувати надані ресурси — неабияке мистецтво. Воно залежить від людини: буде вона використовувати безмежний океан знань чи витрачатиме свій час на безглузді речі; стане людина наступним Ілоном Маском чи закопає свій потенціал у ліні та байдикуванні.

Звинувачувати соцмережі в тому, що вони забирають ваш час — безглуздо. Знайдіть собі заняття до душі й розвивайтеся. Прямуйте до досконалості й беріть приклад лише з найкращих. І пам’ятайте: лише від вас залежить ваше життя, від вашого вибору та дій.

Ірина КАРВАЦЬКА.

м. Хоростків Гусятинського району.

Фото з вільних джерел