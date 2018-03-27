Майдан коло плитки

Теперка мода на майдани. Що де сі не сподобало, як всі сі рвут на майдан. Не такий сільський голова, не такий тариф, не такий депутат, не така зарплата — і купа крику та голосіння.

Я си так думаю: головне, жеби з того протестування толк був. А то люди вже так звикли до протестів, же на них навіть уваги не звертают. Ну, кричат собі одні, то хай кричат. Ну, протестуют другі — хай протестуют. Та й влада на таке зачинає сі дивити крізь пальці.

Во по телевізору показуют, як деякі наші політики ніцно рвутьсі людей на нові майдани вести. Так переживают за своїх виборців, аж пупец синіє. Правда, тілько перед камерами. А як вони сі вступлят, то всьо стихає. А люди вірат. І потім сі дивуй, же на вибори не йдут і нікому не вірат. Во мій сусід раз поїхав на їден такий захід. Ходив, кричав, руки тиснув, навіть міліція раз злапала, бо занадто сі старав. І що думаєте — прийшов хтось із тих політиків чи їх помічників його витягувати з біди? Ая! Посидів сусід у каталажці пару днів, подумав добре і як вийшов, то поїхав додому. Дививсі теперка на то всьо по телевізору і запивав самогонкою свою біду.

У нас же, як робиш майдан на кухні, то такого розчарування не буде, бо всьо по-чесному. Пляцкові платиш тілько свіжими складниками і терпінням. От і виходит він добрий, як отакий-во.

Для тіста нам тре півкіля муки, пачку маргарини (там, де 250 грам), 50 грам масла, штири столових лижки сметани, три жовтки, їдну шклянку цукру й пакетик розпушувача. Маргарину й масло посічіт із мукою та розпушувачом. Окремо збийте з цукром жовтки. То всьо вимішайте і додайте ще сметану. Замісіт тісто і поділіт на дві частині. Теперка беремсі за сирну масу. Півкіля сира змеліт на мнясорубці, додайте збиті з 500 грамами цукру п’ять яєц і дві столових лижки сметани. Є. Ще тре зрихтувати макову масу. Для неї шклянку маку змеліт на кавовому млинку, запарте окропом, дайте сі настояти і відцідіт. Додайте до маку 150 грам цукру, дві яйци і столову лижку сметани. Вимішайте, не бійтесі, же маса рідка. То так має бути. Їдну частину тіста розкачайте, викладіт на неї половину макової маси, а наверха — половину сирної. Розігрійте духовку до 180 градусів і засічіт 20 хвилин. При потребі перевіряйте сірничком, бо з тим газом нинька не дасиш ради: печеш-печеш, а тісто як не сире, то перепеклосі. Ніби газ горит, але раз — більший вогонь, а раз — менший. Так що пильнуйте. Так само зробіт і з другою частиною тіста. Далі скалатайте крем, можна взяти будь-який. Перемастіт коржі і складіт докупки сирним шаром досередини. Дайте сі настояти.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича