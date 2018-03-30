Нацбанк замінює паперові гроші на металеві

Національний банк України презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці монети із часом замінять банкноти відповідних номіналів, що тепер в обігу.

Уводити в обіг нові монети будуть поступово: перший етап — 27 квітня 2018 р. будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап відбудеться пізніше — монети номінальною вартістю 5 і 10 гривень вводитимуть в обіг у 2019—2020 рр. (точну дату НБУ повідомить додатково).

Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу — доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень будуть в обігу одночасно з металевими до останньої паперової гривні.

Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень НБУ не буде, але припинить друкувати їх і додатково поповнювати ними грошовий обіг.

— Національний банк України відповідає за емісію національної валюти та організовує готівковий обіг. Це положення закону про Національний банк. Частиною цього завдання є оптимізація готівкового обігу, спрямована на підвищення зручності та скорочення суспільних витрат на його реалізацію, — наголосив в. о. голови НБУ Яків Смолій.

Він пояснив, що заміна банкнот на монети дасть можливість досягти оптимального співвідношення між якістю та кількістю банкнот і монет в обігу, що відповідатиме сучасним потребам держави й економіки, а також світовому досвіду. «У міжнародній практиці номінальні ряди мають у середньому 12 номіналів грошових знаків. І ми маємо прагнути до цього», — сказав Смолій.

Яків Смолій зазначив, що близько мільярда гривень зможе заощадити державі така заміна з урахуванням строку служби монет. Адже тривалість «життя» монет є значно вищою за тривалість «життя» банкнот. Монети перебувають в обігу близько 20 років, а банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу в середньому близько одного року.

— До цього рішення нас стимулює і розвиток безготівкових розрахунків, зміна купівельної спроможності гривні за останніх 20 років та зміни в поведінці споживачів. Розвиток безготівкових розрахунків приводить до зменшення кількості номіналів у номінальних рядах країн світу. І Україна не виняток. Частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток за останні п’ять років зросла більше ніж утричі — до 39 відсотків на початку 2018 року (з 12 відсотків на початок 2013 року), — сказав він.

Загалом у зв’язку із фізичним зношенням банкнот гривні Національний банк щороку вилучає близько 800 млн штук купюр усіх номіналів, майже половину з яких (понад 40%) становлять саме банкноти низьких номіналів — від однієї до 10 гривень.

Крім того, заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить Україну до практики Європейського Союзу, де є монети номіналом один та два євро.

Таку заміну свого часу успішно провели різні країни, наприклад Угорщина, Чехія, Данія, Японія, Канада, Великобританія, Австралія.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел